مقتل نجل البغدادي “زعيم تنظيم داعش” في حمص بسوريا

أكد بيان نشرته وكالة أنباء تابعة لتنظيم “داعش” يوم أمس الثلاثاء، مقتل نجل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم في مدينة حمص بسوريا.

وعرض البيان الذي نقلته “رويترز”، صورة لفتى يحمل بندقية دون أن يتضمن تفاصيل أخرى، بينما علق عليه: “حذيفة البدري … نجل الخليفة… قُتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص”.

ولا يزال مكان البغدادي غير معلوم رغم أن بيان يوم الثلاثاء يشير ضمنا على ما يبدو إلى أنه ما زال على قيد الحياة.

وذكرت تقارير مرارا أن البغدادي قُتل أو أصيب منذ أن أعلن قيام ”الخلافة“ من مسجد في الموصل في عام 2014 بعدما قاد مقاتليه لاجتياح شمال العراق.

وكانت آخر رسالة للبغدادي قد صدرت في شكل تسجيل صوتي مدته 46 دقيقة نشرته مؤسسة (الفرقان) الإخبارية في سبتمبر أيلول وحث فيها أتباعه في أرجاء العالم على شن هجمات على الغرب ومواصلة القتال في العراق وسوريا وغيرهما.

