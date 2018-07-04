هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل بامية ويكا باللحمة الضاني

هل سمعتي من قبل عن "البامية الويكا"؟ مظبوط.. أكلة سودانية امتدت جذورها إلى النوبة، ووصلت إلينا بطرق ونكهات جديدة، فمن سنوات كانت تصنع بماء بارد به قليل من حبات الثوم المطحون، وتقدم باردة، لكن اليوم أصبحت تصنع باللحم، وبعض الخضراوات، وتقدم ساخنة بجوار وجبات أخرى، منها الأرز والعيش المتبل الساخن، وهناك من يصنع معها المكرونة المحمرة في السمن، نعم، هناك طرق ووصفات كثيرة يمكنك تحضيرها بجوار ويكا اللحم الضاني، فجربيها ولن تندمي، ولكن لا تنسي أولًا شراء اللحم من جزار معروف، وتثقين به، والتوابل أيضا اشتريها من العطار، لأنها ستكون أرخص.

المكونات:

كيلو بامية مغسول ومقطع

كيلو لحمة ضانى قطع

ملعقتين بصل

ملعقة ثوم صغيرة

مكعب مرقة

ملعقتين شبت

ملعقة كزبرة خضراء

كوب سمنة

ملعقة فلفل أسود

أوراق لورا

نصف ملعقة حبهان

ملعقة كزبرة

1 فلفل حار

1 حبة طماطم

ملعقتين عدس أصفر

1 حبة جزر

طريقة التحضير:

– اغسلي اللحم جيدا بالماء وانقعيه لمدة دقائق فى الخل.

– على نار متوسطة، اسلقي اللحم، وضعي عليها البصل والجزر والحبهان وورق اللورا.

– بعد سلق اللحم، صفيه من الشوربة وضعي البامية بالعدس الأصفر.

– اخلطي الفلفل والطماطم والثوم والكمون والملح فى الكبة وضيفيهم إلى البامية.. ولا تنسي تهدئة النار.

– اتركي البامية لمدة 13 دقيقة أو أكثر حتى تطهي جيدا.

– أضيفي إلي البامية اللحم وهدأي النار حتى تمتزج مع اللحمة.

– حمري ملعقة ثوم مع السمنة وأضيفيها الى الخليط وقلبي لمدة دقائق.

التقديم

اصنعي طبقا من الأرز الأبيض وبجواره طبق آخر من السلطة الخضراء حتى تكتمل وجبتك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا