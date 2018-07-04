الاحتلال يهدم مسكنين شرق القدس ويعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

القدس 04 يوليو 2018 (وال)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسكنين في منطقة أبو النوار البدوية شرق بلدة العيزرية في القدس المحتلة.

وقال رئيس هيأة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف إن عملية الهدم ترافقت مع حشود وتجهيزات كبيرة لقوات الاحتلال استعدادا لهدم الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

من جهة أخرى، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سبعة مواطنين فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية، فيما زعم جيش الاحتلال أن المعتقلين مطلوبون بتهمة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه . (وال-القدس) ب خ / س ع

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