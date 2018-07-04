بورما تعتقل عشرات الروهينغا العائدين

دكا-العنوان

اعتقلت بورما عشرات اللاجئين الروهينغا الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، بحسب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الاربعاء، الذي شكك في برنامج الحكومة لإعادة اللاجئين.

وقالت بورما إنها مستعدة لاستقبال عدد من المسلمين الروهينغا (700 ألف) الذين فروا إلى بنغلادش منذ اغسطس، إلا أن أقل من 200 لاجئ فقط عادوا إلى ديارهم في ولاية راخين الشمالية.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن مكتبه تلقى تقارير بأن 58 من الروهينغا حاولوا العودة إلى راخين “اعتقلوا ودينوا بتهم غير محددة”.

وأضاف في كلمة لمجلس حقوق الانسان الدولي حول الأزمة أن هؤلاء “حصلوا بعد ذلك على عفو رئاسي ولكن تم نقلهم من سجن بوثيدونغ إلى ما يسمى بمركز الاستقبال في ظروف تساوي الاعتقال الإداري”.

وتابع أن “ممثلين حكوميين قالوا مرارا أن بورما مستعدة لقبول العائدين ومع ذلك .. فقد تم إعتقال العديد -إن لم يكن جميع – من عادوا طواعية”.

ووقعت بورما اتفاقا مع بنغلادش والأمم المتحدة يحدد إطارا لعودة واسعة للروهينغا، الا ان عددا قليلا فقط من اللاجئين قرر العودة فيما يؤكد مسؤولو اغاثة كبار ان ولاية راخين لا تزال خطرة جدا.

وفر الروهينغا من حملة شنها الجيش في اغسطس شابتها عمليات اغتصاب واعدامات وحملة عنف شرسة ووصفتها الامم المتحدة بانها حملة تطهير عرقي.

وقال زيد ان هناك ادلة على ان الفظاعات مستمرة في راخين بما في ذلك “عمليات القتل واحراق منازل الروهينغا”.

وفر اكثر من 11 الف شخص من راخين هذا العام، بحسب زيد، في مؤشر على ان الفظاعات لا تزال تجبر الناس على الفرار.

وردا على ذلك قال وفد بورما في المجلس ان تقرير مفوض حقوق الانسان “مشوه” وأكد انه يعمل على “تسريع عملية عودة” اللاجئين الذين لهم حق شرعي في العودة.

المصدر-وكالات

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