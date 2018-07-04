الأمم المتحدة تدعو الاحتلال إلى الامتناع عن هدم تجمع للفلسطينيين في الضفة الغربية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي تفيد بالهدم الوشيك من قوات الاحتلال لتجمع الخان الأحمر- أبو الحلو البدوي الفلسطيني خلال الأيام المقبلة.

وقال المكتب إن أي أعمال هدم تتم في هذا السياق، تصنف بأنها إجلاء قسري، وانتهاك للحق في السكن، كما يحظر القانون الإنساني الدولي قيام قوة الاحتلال بتدمير أو مصادرة الممتلكات الخاصة.

ودعت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال إلى عدم المضي قدما في خطط تدمير خان الأحمر – أبو الحلو في الضفة الغربية، واحترام حقوق سكانه في البقاء على أرضهم، والعمل على جعل وضعهم نظاميا.

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