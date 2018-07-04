أوجينيو بنديتي: شاركت في إطلاق إشارة بدء مشروع السد العالي مع الرئيسين عبد الناصر وخروشوف| صور

أوجينيو بنديتى، شخصية إيطالية شهيرة في مجال الاقتصاد والهندسة والثقافة والعمل الخيري، وهو رئيس مؤسسة "بنديتى" الإيطالية التي تعني بتنفيذ مشروعات ثقافية واجتماعية، وفي حديثه للوفد الإعلامي المصري الذي شارك في افتتاح معرض المستنسخات الفرعونية بمدينة فيتربو الأثرية الإيطالية تحدث في عبارات مهمة توضح مدى حبه الشديد لمصر وتعلقه بها، فقال لقد شاركت في مشروع السد العالي، كما أن جدي هو مؤسس المستشفى الإيطالي في مصر، داعيا الإيطاليين لزيارة مصر فهي دولة آمنة ودولة سلام، ونحن دائما مع مصر فى حربها ضد الإرهاب وستشهد فترة رخاء اقتصادي.

واستعرض أوجينيو بنديتى، رئيس مؤسسة "بنديتى" الإيطالية في بداية اللقاء تاريخه وعلاقته مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أثناء عمله خلال المشاركة فى بناء السد العالى عبر شركته التي كانت مختصة فى مجال نقل كهرباء السد العالى عن طريق الأبراج إلى جميع ربوع مصر، مشيرا لقد شاركت في إطلاق إشارة بدء المشروع مع الرئيسين عبد الناصر و خروشوف، وقبل إطلاق المرحلة الأولى شكرني عبد الناصر وقال لي إنك تستكمل مسيرة جدك، والذي كان قد حضر إلى مصر كطبيب في بداية القرن العشرين، وفِي ١٩٠٣ أنشأ المستشفى الإيطالي بالقاهرة.

وقال بنديتي إن هذا هو الوقت المناسب لتأكيد الدعوة لجميع الشعب الإيطالي للعودة من جديد لزيارة مصر، خاصة أن العلاقات المصرية الإيطالية خلال العامين الماضيين لم تكن على المستوى المأمول، وإن الفعاليات المصرية التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية على رأسها افتتاح معرض لمستنسخات كنوز الفرعون الصغير توت غنخ آمون نوع من التعبير عن حب إيطاليا لمصر، مؤكدا أنها رسالة ودعوة في ذات الوقت، موضحا أن الرسالة التي أرادت المؤسسة توجيهها هى أن مصر دولة آمنة ودولة سلام،

وأشار إلى أن تنظيم معرض المستنسخات الأثرية المصرية سيساهم في أن تستطع الشمس في سماء العلاقات المصرية الإيطالية، وقد تم من خلال التعاون المصري مع إدارة الآثار المصرية والسفارة المصرية فى روما، موجها الشكر لكل من تعاون معه في إنهاء ترتيبات هذا المعرض سواء من المصريين والإيطاليين خاصة وزير الآثار خالد العنانى.

وأكد أن المعرض حمل رسالة سلام، ويؤكد دائما أن مصر خلال 7 آلاف عام لم تقم بغزو أوروبا وهى دائما تؤمن بأن السلام دائما أفضل من الحروب.

وأضاف أن جميع المصريين يعيشون فى أمن وسلام وليس هناك أى اختلاف أو أية فروق بين المصريين سواء المسيحيون أو المسلمون، فالجميع يعيش فى سلام ويحترم الآخر، مضيفا أن سر قوة مصر هي استيعاب الجميع مشيرًا أن مصر هى الأقرب إلى أوروبا، والأوروبيون يعتزون دائما بمصر لأنها دولة ذات حضارة وتاريخ.

وأشار بنديتى إلى أن الفترة المقبلة فى مصر ستكون فترة رخاء اقتصادي، وهو الأمر الذى سيشجع المستثمرين الإيطاليين للعودة إلى قلعة استثماراتهم فى الشرق الأوسط وهى مصر، لافتا إلى أنه كانت فى الفترة السابقة العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة التى تم تجميدها خلال الفترة السابقة، متوقعا أن يتم إعادتها مرة أخري للحياة.

وأعرب بنديتى عن أمله فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وقال "حتى الآن لم ألتق الرئيس السيسى وأرغب فى لقائه "، مشيرا إلى أن مصر تعرضت فى السنوات الأخيرة لمؤامرة، وكان هناك تحالف ضد مصر هدفه عدم الاستقرار، مؤكدا أن الجميع يعلم من هو صاحب مصلحة عدم استقرار مصر حتى يتم الاستيلاء على ثرواتها، وهم نفس الأشخاص الذين قاموا بنشر الفوضى في ليبيا والدول الأخرى لنهب ثرواتها.

وقال يجب إعطاء الثقة الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يستطيع أن يحمى مصر وثرواتها، مضيفا "نحن دائما مع مصر فى حربها ضد الإرهاب" وأكد أن مصر كانت فى الفترة الماضية ضحية لقوى الشر الذين حاولوا إضعافها وتفتيت وحدة الشعب المصري، داعيا المصريين لضرورة التعلم من الإيطاليين فى كيفية الاتحاد حول القيادة السياسية للتصدي لقوى الشر.

وقال بنديتى "كنت سعيدا عندما سمعت منذ عدة أيام عن الاكتشاف الجديد لشركة إينى الإيطالية وهو حقل نور الذى سيحمل الخير لمصر وبها احتياطات ضخمة جدا من الغاز الطبيعى، مضيفا أن هذا الاكتشاف سيغير الخريطة الاقتصادية المستقبلية لمصر؛ حيث ستعد من أكبر منتجي الغاز الطبيعى فى العالم بل ومن أكبر مصدريه.

وأشار إلى مصر ستصبح غنية جدا ولن تأخذ أية قروض مرة أخرى فى المستقبل من البنك الدولى أو صندوق النقد بل ستزيد من مساهماتها فيهما".

وعبر بنديتى عن أملة فى أن يدفن فى مصر مرتديا قلادة النيل فى صدره بجوار قبر جده، مشيرا إلى لقائه الأخير مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر الذى وجه له الشكر على ما قامت به شركته فى نقل كهرباء السد، وقال لى عبد الناصر "لا تنس أن مصر أم الدنيا" وهى نفس العبارة التى كان يرددها جدى.

وحول مسار العائلة المقدسة، أوضح بنديتى أنه طرح فكرة تنظيم رحلات الحج فى مسار العائلة المقدسة على وزير السياحة الأسبق يحيى راشد، وتم تجديد المقترح من جديد على الوزيرة رانيا المشاط التى دعمت المقترح، وتم بالفعل تنظيم أول رحلة للعائلة المقدسة فى مصر وشارك بها أسقف روما وأسقف فيتيربو، مشيدا بالمجهود الكبير الذى قام به السفير هشام بدر، سفير مصر فى روما لنجاح هذا المقترح، لافتا إلى زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى يوم الجمعة المقبل إلى روما، وقال "البابا تواضروس دعانى لحضور القداس المقرر أن يقيمه فى كنسية بولس الرسول يوم الأحد المقبل فى الفاتيكان"، مضيفا "هذه أول مرة ستحدث فيها صلاة فى الفاتيكان لبابا الأقباط الأرثوذكس".

وأعرب بنديتى عن اعتقاده أنه سيتم تنظيم رحلة حج كبيرة لمسار العائلة المقدسة في أعياد الميلاد، مرجحا مشاركة ما يقرب من ألف شخص، مؤكدا أن الشركات الإيطالية -على حد علمى- بدأت فى الترويج لبرامج الحج السياحى فى مصر.

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