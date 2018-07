مقاتلات إسرائيلية تهاجم خلية فلسطينية بسبب الطائرات الورقية

المتوسط:

هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خلية فلسطينية حاولت إطلاق بالونات هيليوم وطائرات ورقية حارقة في جنوب قطاع غزة، مساء اليوم.

أفاد الموقع الإلكتروني العبري “كان”، مساء اليوم، الأربعاء، 11 يوليو/تموز، بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت خلية فلسطينية، صباح اليوم، كانت تخطط لإطلاق بالونات هيليوم وطائرات ورقية حارقة.

توازى عمل الجيش الإسرائيلي مع اندلاع 27 حريقا، حتى الآن، منذ ساعات الصباح الباكر، وهو العدد الذي أطلق، أمس، الثلاثاء، أيضا، وهو رقم قياسي للحرائق التي اندلعت، منذ الثلاثين من مارس/أذار الماضي.

وأكد الموقع الإسرائيلي أنه للمرة الأولى منذ أسبوعين يقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة خلايا فلسطينية تقوم بإطلاق بالونات هيليوم وطائرات ورقية حارقة، إضافة لإلقاء القبض على فلسطيني حاول التسلل من الجدار الحدودي مع إسرائيل، قادما من قطاع غزة.

“كوكتيلات” بالونات

وأشار الموقع العبري إلى توافد قوات الإطفاء للمساهمة في إطفاء الحرائق التي اندلعت من “كوكتيلات” بالونات الهيليوم الحارقة، والتي انتشرت في مستوطنات باري وكيسوفيم وجيلات.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستوقف دخول الفاكهة من إسرائيل، ردا على إغلاق معبر كيرم شالوم التجاري، أمس، أيضا، مع الإشارة إلى دخول أكثر من 30- 40 شاحنة محملة بالفاكهة يوميا إلى القطاع.

سبق وأن قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس، الثلاثاء، إن “إرهاب الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة يزداد بشكل يومي، ليصل إلى 27 حريقا منذ الصباح، وطائرات الإطفاء تحول حول قطاع غزة”. وبأن أربعة طواقم إطفاء رافقتهم أربع طائرات إطفاء، حاولت إطفاء 27 حريقا اندلع أمس.

850 حريقا

وأفادت القناة بأنه، حتى الآن، اندلع ما يزيد عن 678 حريقا، وربما 850 في بعض التقارير الأخرى، خلفت ورائها دمار 9160 دونما من الأراضي، أغلبها في مستوطنتي، باري وكيسوفيم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قرر، أول أمس، الاثنين، إغلاق معبر كيرم شالوم مع قطاع غزة، ردا على سلسلة من الحرائق التي تندلع في الأراضي الزراعية الإسرائيلية.

واستخدم الفلسطينيون، في الفترة الأخيرة، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم لإشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “i24 news”، صباح أمس، الأربعاء، على لسان الجنرال، جرشون هكوهين، أن الاختراع الفلسطيني الخاص بالطائرات الورقية الحارقة هو رسالة قوية لإسرائيل، ليس من الواضح ماهية الرسالة، لكنها مؤثرة جدا، وعمل مبدع واستراتيجي.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن الجنرال بالاحتياط، هكوهين، يرى في سلاح حركة حماس، الخاص بالطائرات الورقية المشتعلة وبالونات الهيليوم الحارقة اختراع فلسطيني مبهر وقوي، وترك أثره السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.

وشدد الجنرال جرشون هكوهين على ضرورة إدارة بلاده للحوار مع حركة حماس، باعتبار أن قطاع غزة بمثابة “دولة”.

