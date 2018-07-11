سفارة اليابان تكرم السفير محمود كارم وتمنحه وسام الشمس المشرقة | صور

كرمت سفارة اليابان بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السفير محمود كارم، سفير مصر لدى اليابان سابقًا، وتم تقليده وسام الشمس المشرقة، من الطبقة الثانية، نجم ذهبي وفضي، وذلك في احتفالية أقيمت بمنزل السفير بالقاهرة اعترافًا بإنجازاته في المساهمة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان.

وقد تولى محمود كارم عدة مناصب أخرى، منها رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايتين الأولى والثانية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وأستراليا ونيوزيلندا والبلدان الجزرية سابقًا، ورئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حاليًا، عضو لجنة الحكماء لدفع نزع السلاح النووي حاليًا.

من جانبه؛ قال السفير تاكيهيروا كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة، إن السفير محمود كارم، يستحق الحصول على "وسام الشمس المشرقة"، وهو أرفع الأوسمة في بلاده، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار تقدير طوكيو لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك منذ أن كان سفيرًا للقاهرة في طوكيو، حتى بعدما انتقل للعمل مساعدا لوزير الخارجية المصري للشئون الأسيوية، ثم بعدما انتهت مدة خدمته.

وأضاف السفير الياباني، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، على هامش الاحتفالية، أن جهود السفير محمود كارم بارزة في مشاركته كخبير دولي في المبادرة المقرر أن تقدمها اليابان إلى الأمم المتحدة، لعملية نزع السلاح النووي، وهي المبادرة التي تقدمها بلاده لأنها أكثر دولة تضررت من السلاح النووي، في نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين على هيروشيما وناجازاكي.

فيما قال السفير محمود كارم، إن تلك اللحظات مهمة وتاريخية له ولعائلته، والتي اعتبرها تكريما لمصر، وكل من يسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيدًا بالجهود التي يبذلها السفير تاكيهيروا كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة، والذي اعتبره "أحد السفراء الأكثر نجاحًا في مصر".

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