العراق وإيران يتبادلان رفات جنود قتلوا في حرب الخليج الأولى 

تسلم العراق، اليوم الأربعاء، 11 يوليو/ تموز، عشرات الرفات لجنود عراقيين قتلوا إثر الحرب العراقية – الإيرانية ثمانينيات القرن

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية — منفذ المنذرية، في بيان تلقت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، نسخة منه، اليوم الأربعاء 11 يوليو/تموز، إقامة مراسم تسليم رفات ضحايا حرب الخليج الأولى بعد توقيع محاضر التسليم والتسلم بين الجانبين العراقي والإيراني.

وأضافت الهيئة، تم تسليم رفات 74 عراقيا تم العثور عليها في الأراضي الإيرانية، وتسليم رفات 42 إيرانيا تم العثور عليها في الأراضي العراقية.

وحضر مراسم التسليم من الجانب العراقي، نائب محافظ ديالى، شرق العراق بمحاذاة إيران، ومجموعة من المسؤولين ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية الفرعية العراقية الخاصة بتسليم الرفات وضباط من قيادة عمليات ديالى.

ومن الجانب الإيراني، حضر مراسم التسليم، حسب بيان هيئة المنافذ الحدودية العراقية، محافظ كرمنشاه وقائم مقام قصر شيرين ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية الفرعية الإيرانية الخاصة بهذا الموضوع ومجموعة من الضباط والمسؤولين الإيرانيين.

وتبادل العراق مع إيران على مدى السنوات الماضية، بعد التغيير، رفات الجنود الذين وقعوا ضحية الحرب بين البلدين، والتي استمرت ثماني سنوات منذ أيلول عام 1980، وحتى أغسطس/ آب عام 1988.

