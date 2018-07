900 شخص يغادرون منطقة خفض التصعيد بسوريا خلال 24 ساعة

المتوسط:

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء الكسي تسيغانوف، أن أكثر من 900 شخص غادروا منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية في سوريا خلال الـ24 ساعة عبر ممر كفر شمس.

وقال في مؤتمر: “يواصل الممثلون الروس العمل في مجال المصالحة مع شيوخ البلدات ومتزعمي التشكيلات المسلحة غير القانونية في منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية”.

وأشار اللواء تسيغانوف إلى أنه خلال الـ24 ساعة خرج 952 مدنيا عبر ممر كفر شمس.

وأضاف أنه تم في مدينة حمص إجراء لقاء عمل مع ممثلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، حيث تمت مناقشة استعادة البنية التحتية في منطقة التسوية ما بعد النزاع.

جدير بالذكر، أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، إذ يشهد الجنوب السوري معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين من فصائل “الجيش الحر” و”جبهة النصرة” (المحظور في روسيا) وفصائل أخرى متحالفة معها منذ بدء الجيش السوري حملته العسكرية لاستعادة المنطقة الجنوبية من البلاد.

