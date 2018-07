مقتل 15 من أتباع الحوثى فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بصعدة

المتوسط:

قُتل مالا يقل عن 15 عنصرا من مليشيا الحوثى وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمنى، ومليشيا الحوثى فى محور “علب” شمال محافظة صعدة.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى “سبتمبر نت” عن قائد اللواء “63” مشاة فى محور علب، العميد ياسر مجلي، قوله “إن وحدات من قوات اللواء 63 مشاة وبمشاركة لواء المهام الخاصة بالمحور تمكنت من صد هجوم للمليشيا الحوثية على جبل الشعير، والتباب المجاورة له بمحور علب، بمديرية باقم”.

وأوضح مجلي، أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمليشيا قبل التصدى للهجوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 عنصرا من المليشيا الحوثية وإصابة العشرات، بالإضافة إلى التقدم والسيطرة على عدد من المواقع التى كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وبالتزامن مع ذلك شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية على مواقع المليشيا الحوثية فى منطقة أبواب الحديد، وبعض التباب المجاورة فى مديرية باقم.

