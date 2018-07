المتوسط:

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن تطبيق اجراءات جديدة خلال مناسك الحج اعتبارا من 2030 تستهدف تقديم المزيد من التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام .

وذكرت السفارة فى بيان لها أن الرحلة تبدأ عبر تطبيق الكترونى يسجل به الراغبون فى تأدية المناسك بأن ، يُرسل بعدها لمن قبل طلبه، صندوق به سوار وبطاقة ذكية وسماعة للأذن ، السوار يرشده عن عدد الأشواط التى طافها، ينبهه فى المسعى وفى باقى المشاعر المقدسة على ما يجب أن يقوم به أما البطاقة الذكية فهى بطاقة هوية تحتوى على بيانات الحاج، ويستخدمها فى ركوب قطار الحرمين السريع الذى يصل به إلى مكة فى زمن قياسى، وهى نفسها أيضا يستخدمها فى الدخول إلى مكان إقامته، حيث يجد أمتعته بانتظاره أما السماعات، فهى تعطيه المعلومات أثناء تأديته المناسك، وتردد على مسامعه الأدعية التى يجب أن يقولها عند الطواف

The post إجراءات سعودية جديدة خلال مناسك الحج 2030.. تعرف عليها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية