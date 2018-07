إضراب في إيطاليا بسبب تعاقد يوفنتوس مع رونالدو 

المتوسط:

أعلن عدد من العمال في مصنع “فيات” للسيارات بإيطاليا، بدء إضراب احتجاجا على تعاقد نادي يوفنتوس مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لما ذكرته “بلومبرغ” سبب الاحتجاج هو إنفاق مبلغ ضخم للتعاقد مع رونالدو، في الوقت الذي تطالب فيه الشركة العمال على مدار سنوات بتقديم تضحيات اقتصادية.

وأصدرت نقابة العمال الإيطالية بيانا، جاء فيه “هل هذا عدل؟ هل من الطبيعي أن يتقاضى شخص واحد الملايين فيما تعاني آلاف الأسر من نفاد المال قبل نهاية الشهر؟!”.

كرستيانو رونالدو في المباراة التي جمعت منتخب إسبانيا والمنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا

وطالبت النقابة المصنع بالاستثمار بشكل أكبر في إنتاج السيارات لتوفير فرص عمل بالمصنع.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإضراب مساء يوم الأحد المقبل وتستمر حتى صباح الثلاثاء التالي.

وبات رونالدو أغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس، إثر ضمه من ريال مدريد الإسباني مقابل 112 مليون يورو.

ويعد يوفنتوس من ممتلكات عائلة أنييلي التي تهيمن على شركة فيات.

