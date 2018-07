المتوسط:

أعلن نائب لجنة مجلس الاتحاد لشؤون الدفاع والأمن، الكسي كوندراتييف، اليوم الأربعاء، أن تصريح الناتو حول التمسك بالموقف السابق للحلف تجاه روسيا، مع الحفاظ على الانفتاح للحوار مع روسيا، هو ليس سوى نفاقاً.

وقال كوندراتييف لوكالة سبوتنيك: “إنه ليس سوى نفاق. روسيا اقترحت مرارا على الناتو العودة لصيغ التفاعل المشتركة، التي كانت موجودة سابقا. لقد اقترحنا، ونقترح على الناتو مناقشة العديد من القضايا الهامة، بما فيه تقليص كمية الأسلحة النووية العادية والاستراتيجية في أوروبا، لكن في المقابل نحصل فقط على تعزيز تواجد الناتو في أوروبا الشرقية، قرب حدودنا، مع أنه خلال الـ30 سنة السابقة لم تزد روسيا تسلحها ولم تعزز تواجدها قرب الحدود مع دول الناتو”.

وتابع: هذا النهج يذكّر بالوضع الذي كان قائما عام 1941، عندما كانت ألمانيا تحت حكم هتلر تحضر لضرب الاتحاد السوفييتي، وتأتي بتصريحات معاكسة.

وأضاف:الحديث الآن لا يدور حول الهجوم، لكن هناك تشابها واضحا.

وتعقد قمة الناتو، اليوم وغدا، في بروكسل، حيث تناقش عددا من القضايا على رأسها الإنفاق العسكري للدول الأعضاء، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة، والحرب ضد الإرهاب، ومساندة دول في الشرق الأوسط منها العراق، والأردن وغيرهما.

The post سيناتور روسي يشبه تصريحات الناتو بتصرفات ألمانيا النازية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية