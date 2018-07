المتوسط:

صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيس، اليوم الأربعاء خلال قمة حلف الناتو في بروكسل، أن إسبانيا مستعدة لتدريب العسكريين والقوات الأمنية التونسية في إطار عملية الحلف، وذلك وفقاً لمصادر في الحكومة الإسبانية.

وتعد مسألة تدريب العسكريين والقوات الأمنية التونسية بهدف مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار على الجناح الجنوبي للبحر المتوسط، أحد بنود جدول أعمال قمة بروكسل. ويذكر أن الحكومة التونسية توجهت، في وقت سابق، إلى الحلف بهذا الطلب.

وختم رئيس الوزراء، بأن مدريد مستعدة أن تترأس عملية إجلاء بعثة الأمم المتحدة من ليبيا في حال الضرورة.

وتعقد قمة الناتو، اليوم وغدا، في بروكسل، حيث تناقش عددا من القضايا على رأسها الإنفاق العسكري للدول الأعضاء، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة، والحرب ضد الإرهاب، ومساندة دول في الشرق الأوسط منها العراق، والأردن وغيرهما.

The post إسبانيا تقدم عرضا مغريا لتونس في إطار حربها على الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية