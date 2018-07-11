ارتفاع سعر الدينار أمام الدولار في السوق الموازي بتأثير عودة تصدير النفط الليبى

ايوان ليبيا – وكالات :

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار اليوم 6.680 دينار ليبي للبيع و 6.660 دينار للشراء, وفقد الدولار 200 درهما مقارنة بسعر الإغلاق أمس.

وكان الدولار الأمريكي قد بدء تعاملات السوق الموازي أمس بسعر مرتفع عند 6.895 دينار وتراجع خلال النهار إلى 6.84 دينار واستمر عند هذا المستوى إلا أنه ارتفع بشكل طفيف مع ختام السوق وبلغ سعر الدولار 6.870 دينار في ختام تعاملات السوق.

ويرى متابعون أن السبب وراء تراجع الدولار بشكل كبير اليوم هو تسليم القيادة العامة للقوات المسلحة للمؤانئ النفطية من جديد لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني غير المعتمدة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، وتؤثر المخاوف والتوقعات على السوق السوداء بشكل كبير ما يؤدي إلى رفع أسعار الصرف.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.

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