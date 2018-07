المتوسط:

أفاد مراسلنا في إيران، بأن السلطات قررت تعطيل الدوائر الرسمية في العاصمة طهران يوم غد الخميس، بعد ارتفاع درجات الحرارة بهدف تقنين استهلاك الكهرباء.

وقررت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع الجاري، تغيير ساعات عمل الدوائر الرسمية لتصبح من الساعة الـ 6 صباحا حتى الثانية بعد ظهر بدلا من الساعة الـ8 صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر.

وتشهد مناطق واسعة من العاصمة طهران منذ أيام انقطاعا في إمدادات التيار الكهربائي، وتتناوب في قطع الكهرباء بهدف خفض استهلاك الكهرباء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أن عددا من المواطنين الإيرانيين تجمهروا في جنوب شرق العاصمة، احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر خلال ساعات النهار، مطالبين باهتمام المسؤولين بهذه المشكلة.

The post تعطيل عمل الدوائر الحكومية في طهران لارتفاع درجات الحرارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية