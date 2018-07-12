سيديهات الكمبيوتر ماتترميش.. جددي ديكور بيتك بـ7 طرق

فكرة تدوير الأشياء القديمة التي لم تصبحي بحاجة لاستخدامها، من الأمور الجيدة لتجديد ديكور منزلك، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي نعاني منه، فيصعب عليك شراء قطع أثاث جديدة أو ستائر وسجاجيد أو غيرها من الأمور لتغيير الديكور والتخلص من الملل، وهناك أكثر من فكرة تساعدك في تدوير الأشياء القديمة، واستخدامها في الديكور، ومنها أقراص الكمبيوتر المضغوطة (السيديهات)، التي نجدها في كل بيت مركونة على الأرفف، لأن دورها تراجع مع ظهور وسائل تخزين أخرى حديثة، فجربي هذه الحيل البسيطة لاستخدامها في تجديد ديكور منزلك.

1- ترابيزة القهوة يمكنك تغيير شكلها دون دفع تكاليف باهظة لشراء واحدة جديدة، ويمكنك القيام بذلك من خلال سيديهات الكمبيوتر، كل ما عليك هو كسرها لقطع صغيره ورصها بشكل عشوائي على الترابيزة بأي مادة لاصقة، وستحصلين على ترابيزة مختلفة وجميلة، واعرفي أيضًا من هنا طرق تجديد ديكور حمامك لو صغير.

2- إذا كان لديك سي دي شكله مختلف، يمكنك استخدامه في صنع ساعة على الحائط، فالكثير من السيديهات عليها رسومات مختلفة تساعدك في إضافة لمسة جمالية على منزلك.

3- تحتاجين للحفاظ على نظافة الترابيزة أو السفرة من آثار بقع أكواب الشاي أو القهوة عليها، والسيديهات ستساعدك في ذلك، فاستخدمي الملون منها لوضع الأكواب عليها، كما أنها تساعدك في حماية الزجاج أو الرخام من السخونة التي قد تؤدي لكسره.

4- إذا كنت من عشاق النباتات، فاستخدمي السيديهات لتزيين أوعية النباتات في منزلك، من خلال تكسير السيديهات وتثبيتها من الخارج بأشكال مختلفة، ويمكنك استخدام أكثر من لون لإضافة شكل جمالي، واعرفي كذلك من هنا طرق استخدام علب السمنة في تجديد ديكور منزلك.

5- إذا كان لديك حديقة في منزلك أو تحبين تربية الطيور، يمكنك تزيين طبق الطعام الخاص بها، وتزيينه بقطع السي دي، واختاري الملون منها ونسقيه بشكل جميل.

6- إذا كان لديك مرايا قديمة مكسورة ولم تعودي بحاجة لاستخدامها، فاستكمليها بالسي دي، واصنعي لوحة جميلة على جدران منزلك، فيمكنك تزيين المرايا به وزعي قطعا منه حولها مثل الشكل التالي، كما أن علب البرفان القديمة تساعدك في الديكور، اعرفي الطريقة من هنا.

7- السيديهات تساعدك في الحفاظ على خصوصيتك، فإذا كان لديك نافذة زجاج كاشفة وتحرجك أمام جيرانك، فاستخدمي قطع السي دي عليها لتغطية الزجاج.

بهذه الخطوات، تستفيدين من سيديهات الكمبيوتر دون رميها على الرفوف، كما يمكنك استخدام السلالم الخشبية والمصابيح القديمة وإطار السيارات في تغيير ديكور منزلك بأسهل الخطوات وأقل التكاليف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا