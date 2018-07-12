وفري فلوسك وحلي مشكلات شعرك بـ2 جنيه

مشكلات الشعر، بداية من سقوطه إلى تقصفه، من أكثر الأمور المزعجة لنا جميعا، فكلنا تقريبًا سألنا صديقاتنا في وقت ما عن كريمات لعلاج تساقط الشعر، ولدينا استعداد لدفع الكثير من الأموال لحل المشكلة، رغم أن هناك وصفات طبيعية تساعد في ذلك دون دفع تكاليف لشراء مستحضرات تحتوي على كيماويات تضر بالشعر.

والتين الشوكي من الفاكهة الصيفية المنعشة التي نحبها جميعًا، فهل فكرت يومًا في فوائده للشعر؟، فهو يحتوي على عدة عناصر وفيتامينات مفيدة لشعرك، منها فيتامين E الذي يغذي جذور الشعر، فاستخدمي التين الشوكي بعدة وصفات لعلاج تساقط وتقصف الشعر كما يلي:

1- يمكنك الاستفادة من فوائد التين للشعر من خلال تناول ثمرة واحدة يوميا لمدة شهر للحصول على شعر ناعم، ولعلاجه من التقصف.

2- إذا كنت ممن لا يفضلن تناول التين الشوكي، فاستخدمي قشره في الحفاظ على جمال شعرك، وذلك بتنظيفه من الشوك بعناية، واحذري أن تؤذي نفسك لأن الشوك يكون حادا، وقطعي القشور إلى قطع صغيرة ثم اضربيها في الخلاط حتى يتحول القشر إلى سائل، وافركي به فروة رأسك جيدًا لمدة ربع الساعة على الأقل، ثم اشطفيه بالشامبو، وتحتاجين لتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة إيجابية، خاصة في فصل الصيف، فالتين الشوكي يحمي شعرك من أشعة الشمس ويجدد الشعر التالف بسبب تأثير الحرارة.

3- التين الشوكي يعالج الشعر المجعد والخشن، فهو يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، فاستخدمي زيت التين في تدليك فروة شعرك جيدًا لمدة نصف الساعة، أو اخلطيه مع البلسم المفضل لديك، واتركيه على شعرك لمدة نصف الساعة، ثم اغسليه جيدًا بالشامبو الخاص بكِ.

4- التين الشوكي يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، لذلك يساعد في تكوين مادة الجيلاتين، التي تسهم في نمو الشعر، ويمكنك استخدامه كبلسم للشعر فهو مرطب قوي لرأسك ويجعلك تحصلين على شعر ناعم.

حافظي على شعرك، واحميه من التساقط، بالوصفات الطبيعية السابقة التي تساعد في إعادة نموه، ولا تضرك، بسبب الكيماويات الصناعية الموجودة بمستحضرات العناية بالشعر الجاهزة، واحرصي كذلك على تناول كميات كبيرة من المياه والفاكهة الطازجة والخضراوات.

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