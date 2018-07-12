بتخافي تشيلي الرموش الصناعية؟.. 5 حيل تساعدك

تستعين كثيرات منا بالرموش الصناعية، للظهور بإطلالة أفضل وعيون مميزة، خاصة في المناسبات السعيدة والحفلات والأفراح، وذلك بدلًا من استخدام الماسكارا العادية التي لا تجعل رموشنا بنفس درجة الكثافة والجمال، ومع ذلك نعاني كثيرًا عند وضع الرموش الصناعية وإزالتها، خاصة أن المنطقة حول العين من أكثر المناطق الحساسة بالجسم ويجب التعامل معها بحذر، ولذلك فإزالة الرموش الصناعية من الأمور المهمة التي عليك معرفتها، والأمر بسيط ويمكنك القيام به من خلال عدة خطوات لتتمكني من إزالتها بطريقة صحيحة دون تعب أو إضرار بعينك أو رموشك الطبيعية..

1- تحتاجين في البداية لقطنة نظيفة وضعي عليها قطرات من مزيل المكياج الخاص بك، ثم مرريها على عينك أكثر من مرة برفق، وستلاحظين أن المزيل تسبب في ذوبان لاصق الرموش وسيحل الأمر بسهولة.

2- زيت جوز الهند يمكنه المساعدة في إزالة الرموش الصناعية بسهولة، كل ما عليك هو وضع قطرات منه على قطنة ثم مرريها على جفونك عدة مرات برفق حتى تلاحظي التخلص من لاصق الرموش بقدر كاف.

3- بعد وضع زيت جوز الهند أو مزيل المكياج، انزعي الرموش من الخارج إلى الداخل، ويمكنك الاستعانة بملقاط صغير ليساعدك في حل الأمر بسهولة دون استخدام يديك.

4- بعد إزالة الرموش، ستحتاجين لقطنة بها زيت جوز الهند مرة ثانية، لمسح بقايا اللاصق من جفونك، فزيت جوز الهند معروف بفوائده للبشرة وإزالة الهالات السوداء.

5- بعد الخطوة السابقة، تحتاجين لغسل وجهك بالماء الفاتر مع الغسول المناسب لنوع بشرتك، للتخلص من أي بقايا عالقة بين رموشك، وإزالة بقايا المكياج الأخرى على الوجه.

بالخطوات السابقة تستطيعين التخلص من الرموش الصناعية بسهولة دون الإضرار برموشك الطبيعية، وجربي كذلك استخدام زيت الخروع لتكثيف الرموش بطريقة طبيعية حتى لا تحتاجي مرة أخرى لتركيب رموش صناعية، ويمكنك من هنا أيضًا معرفة طرق الاستفادة من الماسكارا القديمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا