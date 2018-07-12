التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا وكرواتيا

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم.
وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:
في حراسة المرمى: بيكفورد.
في خط الدفاع: ووكر – ستونز – ماجواير.
في خط الوسط: تريبيير – ديلي آلي – هندرسون – لينجارد – أشلي يونج.
في خط الهجوم: هاري كين – رحيم ستيرلينج.
وأعلن زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.
وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:
في حراسة المرمى: سوباسيتش.
في خط الدفاع: سترينيتش – فيدا – لوفرين – تشورلوكا.
في خط الوسط: بروزوفيتش – راكيتيتش – بيريسيتش – مودريتش – ريبيتش.
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