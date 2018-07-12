التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا وكرواتيا

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

في حراسة المرمى: بيكفورد.

في خط الدفاع: ووكر – ستونز – ماجواير.

في خط الوسط: تريبيير – ديلي آلي – هندرسون – لينجارد – أشلي يونج.

في خط الهجوم: هاري كين – رحيم ستيرلينج.

وأعلن زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

في حراسة المرمى: سوباسيتش.

في خط الدفاع: سترينيتش – فيدا – لوفرين – تشورلوكا.

في خط الوسط: بروزوفيتش – راكيتيتش – بيريسيتش – مودريتش – ريبيتش.

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