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التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا وكرواتيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:
في حراسة المرمى: بيكفورد.
في خط الدفاع: ووكر – ستونز – ماجواير.
في خط الوسط: تريبيير – ديلي آلي – هندرسون – لينجارد – أشلي يونج.
في خط الهجوم: هاري كين – رحيم ستيرلينج.

وأعلن زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:
في حراسة المرمى: سوباسيتش.
في خط الدفاع: سترينيتش – فيدا – لوفرين – تشورلوكا.
في خط الوسط: بروزوفيتش – راكيتيتش – بيريسيتش – مودريتش – ريبيتش.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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