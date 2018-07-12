كرواتيا تصعد لنهائي المونديال على حساب إنجلترا

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا، بعد أن حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين مُقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، ضمن مواجهات نصف نهائي المونديال.

البداية جاءت هادئة من جانب لاعبي المنتخبين وانحصار الكرة في منتصف الملعب، وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ارتكب الكرواتي لوكا مودريتش، خطأ على ديلي ألي لاعب المنتخب الإنجليزي، على حدود منطقة الجزاء في مواجهة مرمى الكروات، وتمكن كيران تريبير الظهير الأيمن للأسود الثلاثة من ترجمتها لهدف رائع من تسديدة قوية مرت أعلى الحائط البشري الكرواتي وسكنت الشباك في أعلى يسار مرمى الحارس دانيل سوباسيتش.

بدأ المنتخب الكرواتي في إدراك الأمور، حيث كانت المحاولة الهجومية الأولى للمنتخب الكرواتي من الجبهة اليسرى عن طريق إيفان بيريسيتش بإرسال عرضية أرضية أبعدها الدفاع الإنجليزي من على القائم الأول.

حاول المنتخب الإنجليزي إضافة الهدف الثاني من ركلة ركنية على يمين مرمى كرواتيا، نفذها أشلي يانج عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها المدافع المتقدم هاري ماجواير على القائم الثاني برأسية قوية غير متقنة حولت الكرة إلى خارج الملعب قبل أن يتدخل الحكم التركي شاكير باحتساب خطأ عكسي على اللاعب لصالح كرواتيا.

وبعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول بدأ المنتخب الكرواتي السيطرة على وسط ملعب إنجلترا من أجل معادلة النتيجة، ولكن دون خطورة تذكر، وسدد إيفان بيريسيتش تسديدة مباغتة من خارج منطقة جزاء إنجلترا مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس جوردان بيكفورد إلى ركلة مرمى.

خطأ قاتل للدفاع الكرواتي في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء كاد أن يتسبب في هدف مجاني لمنتخب إنجلترا لولا وجود المهاجم هاري كين في موقف تسلل بعد تمريرة متأخرة من رحيم ستيرلينج الذي نجح في استخلاص الكرة من الدفاع قبل تمريرها.

في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول قاد منتخب كرواتيا هجمة منظمة من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية عن طريق إيفان سترينيتش لم تجد ضالتها من مهاجمي الكروات لتصل سهلة بالنهاية للدفاع الإنجليزي.

أهدر هاري كين هدفا محققا للأسود الثلاثة وكان منفردا تماما بالمرمى وسدد الكرة ضعيفة للغاية في جسد الحارس سوباسيتش ثم ارتدت من يده لكين مجددا ليسددها بشكل غريب في القائم قبل أن يتدخل حكم المباراة متأخرا باحتساب تسلل على اللاعب.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه من هجمة منظمة خطيرة بعد التمريرات المتقنة على حدود منطقة الجزاء انتهت بتسديدة عن طريق جيسي لينجارد المواجه تماما للمرمى بلا أي رقابة تذكر إلا أن تسديدته خرجت بشكل سيئ للغاية بلا خطورة حقيقية على مرمى الحارس سوباسيتش وتحولت إلى ركلة مرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول حاول المنتخب الكرواتي في معادلة النتيجة، بعد أن احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة نفذها لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع الإنجليزي بصعوبة كبيرة لوسط الملعب.

الشوط الثاني

بدأ المنتخب الكرواتي متماسكًا ومسيطرًا على وسط الملعب وتمريرات متتالية بشكل سلبي بسبب التنظيم الدفاعي الإنجليزي، وعجز واضح على اختراق الدفاعات الإنجليزية، وفي الدقيقة 52 حاول ريبيتش من الجبهة اليسرى إرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه إيفان بيريسيتش على القائم الثاني للمرمى، تحولت بشكل مباشر إلى ركلة مرمى إنجليزية، وفي الدقيقة 55 حصل الكروات على ركلة ركنية على يمين مرمى إنجلترا، نفذها إيفان راكيتيتش عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الإنجليزي هاري كين قبل أن يتدخل حكم المباراة باحتساب خطأ عكسي ضد الكرواتي ديان لوفرين.

وواصل المنتخب الكرواتي ضغطه أملا في تعديل النتيجة من ركلة ركنية كرواتية جديدة على يمين مرمى إنجلترا، نفذها لوكا مودريتش عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس جوردان بيكفورد بقبضة اليد قبل رأسية الكرواتي المتقدم دوماجوج فيدا.

في الدقيقة 65 نظم الكروات فرصة خطيرة من تسديدة قوية للغاية عن طريق إيفان بيريسيتش كانت في طريقها للشباك الإنجليزية لولا بسالة المدافع كايل وولكر الذي نجح في التصدي للكرة بجسده وإبعاد الخطورة عن مرماه.

الضغط الكرواتي تُرجم لهدف مستحق في الدقيقة 69، حيث أرسل سيمي فرساليكو عرضية قوية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني للمرمى نجح زميله إيفان بيريسيتش في الوصول لها أولا قبل وولكر ووضع الكرة داخل شباك الحارس جوردان بيكفورد.

الهدف أعطى للكروات دفعة معنوية قوية وأهدروا هدفا ثانيا محققا بعد تسديدة من صاحب الهدف إيفان بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى ووجدت متابعة من زميله ريبيتش الذي حول الكرة بشكل مباشر في المرمى لكنها سهلة في أحضان الحارس جوردان بيكفورد.

السيطرة والضغط الكرواتي أجبرا خط الدفاع الإنجليزي على الخطأ من المدافع الإنجليزي كيران تريبير في إعادة الكرة إلى حارس مرماه كادت أن تتسبب في هدف كرواتي لولا تدخل الحارس بيكفورد سريعا وإبعاد الكرة إلى وسط الملعب، الدقيقة 82 أسفرت عن محاولة عن طريق الكرواتي إيفان بيريسيتش لإرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء الإنجليزية من الجبهة اليسرى إلا أن كرته وصلت سهلة لأحضان الحارس جوردان بيكفورد، واصل الكروات ضغطهم وأرسلوا عرضية متقنة من الجبهة اليمنى استقبلها ماريو ماندزوكيتش داخل منطقة الجزاء باستلام رائع على الصدر ثم تسديدة مباشرة باتجاه المرمى تصدى لها الحارس بيكفورد بثبات.

قبل نهاية الشوط الثاني احتسب التركي شاكير ركلة حرة مباشرة للمنتخب الإنجليزي من على حدود المنطقة يمين المرمى، أرسلها كيران تريبير عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هاري كين على القائم الثاني للمرمى برأسية غير متقنة حولت الكرة إلى ركلة مرمى كرواتية.

وأطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الثاني لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية.

بداية الشوط الأول الإضافي كانت بحذر دفاعي من جانب المنتخبين، وأهدر المنتخب الإنجليزي هدفا محققا من ركلة ركنية على يسار مرمى كرواتيا نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المتقدم جون ستونز برأسية قوية حولت الكرة باتجاه المرمى وكادت تسكن الشباك لولا تألق المدافع فرساليكو في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وأنقذ الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد هدفا محققا لمنتخب كرواتيا من أمام أقدام المهاجم ماريو ماندزوكيتش من داخل منطقة الجزاء.

واستمر الشوط الأول الإضافي دون المستوى وسط انخفاض في المستوى البدني من جانب الفريقين، وفي الشوط الثاني الإضافي تمكن ماريو ماندزوكيتش من إحراز الهدف الثاني لكرواتيا إثر عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع الإنجليزي بشكل سيئ لتجد متابعة على حدود الزاوية اليمنى للمنطقة عن طريق إيفان بيريسيتش برأسية أعادت الكرة لماندزوكيتش المنفرد تماما بالمرمى خلف مدافعي إنجلترا والذي سدد الكرة بكل أريحية داخل الشباك على يسار الحارس جوردان بيكفورد.

المنتخب الكرواتي بعد هدف التقدم استبسل في وسط ملعبه وسط محاولات من جانب الإنجليزي لإحراز هدف التعادل لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الكروات وتأهلها لنهائي المنديال ومواجهة فرنسا يوم الأحد المٌقبل.

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