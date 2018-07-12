ممثل الديمقراطى الكردستانى ورئيس المجلس المصرى للشباب يناقشان فرص تعاون مدني ثقافى بين أربيل والقاهرة

ناقش ممثل الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب، ورئيس المجلس المصرى للشباب محمد ممدوح، فرص تنفيذ عدد من الفعاليات المشتركة فى أربيل والقاهرة، وتبادل الزيارات الداعمة للعمل المدنى والثقافى.

واستقبل حبيب، مساء الأربعاء، محمد ممدوح بمكتب الحزب بالقاهرة، لبحث ترتيبات عدد من الإجراءات الداعمة لعمل مشترك بين شباب أربيل والقاهرة، معربا عن إعجابه بتجربة المجلس المصري فى دعم العمل المدني ورفع الوعى بالمشاركة.

وأكد ممدوح، وجود فرص تاريخية للتعايش والتواصل بين شباب مصر وإقليم كردستان، مثنيا على جهود الحزب الديمقراطي لتوطيد العلاقات .

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