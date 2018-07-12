شوبير: جشع اللاعبين المصريين وصل إلى مستوى لا يصدق

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن جشع بعض اللاعبين المصريين وصل إلى مستوى لا يصدق، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث بهذا الشكل في السابق.

وأشار «شوبير» خلال حلقة الأربعاء، من برنامجه التلفزيوني عبر علي قناة «صدي البلد»: إلى أحد اللاعبين رفض تدخل ناديه في الـ20 مليون التي حصل عليها، بحجة أنه حصل عليها تقديرًا له، رغم أنه حصل عليها لانتمائه للنادي الأهلى، في إشارة منه لأحمد فتحي، لاعب النادي الأحمر.

وأضاف: «طارق حامد طالب بالحصول 20 مليون جنيه مقابل التجديد، بحجة أنه يريد التقدير من نادي الزمالك، وقريبًا سنجد اللاعب يوقع عقود انضمامه لناد آخر، يستطيع دفع هذا المبلغ».

واستمر في حديثه: «أغلب اللاعبين لم يعد لديهم اقتناع بما يحصلوا عليه من أموال، رغم تقدير أنديتهم لهم بالقدر الممكن من الأموال».

وكشف حارس القلعة الحمراء السابق، عن قيام النادي الأهلي بجمع مساهمات من لاعبي الفريق، لصالح أسرة الراحل محمد فاروق بنزيما، لاعب حرس الحدود، مؤكدًا أن الكرة المصرية بها عدد ضخم من نجوم الكرة الكبار، ولكن لا نرى دورا ملموسا لهم في العمل المجتمعي والتبرع للمؤسسات الخيرية.

واستكمل: «محمد صلاح نجم يستحق الإشادة، لأنه دائم التبرع بالأموال للجهات الخيرية، ولمساعدته الدائمة في إعانة أهالي قريته».



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