رئيس وزراء التشيك ينجو من تصويت بحجب الثقة

نجت حكومة رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيس من تصويت بحجب الثقة عنها في البرلمان صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن وقع حزبه أنو "نعم" الشعبوي على اتفاق مثير للجدل لتقاسم السلطة مع الحزب الشيوعي (كيه.إس.سي.إم).

وبعد نقاش استمر 13 ساعة، صوت 105 نواب من أصل 200 نائب برلماني لصالح الحكومة.

وكان النقاش البرلماني جاريا بالفعل قبل التصويت، الذي جاء بعد أشهر من التشاحن في فترة ما بعد الانتخابات بسبب تكرار فشل بابيس في تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي (سي.إس.إس.دي).

وصاحب الأزمة السياسية سلسلة من الاحتجاجات في براغ من قبل أشخاص أبدوا قلقا بشأن اعتماد حزب "أنو" على حزب "كيه.إس.سي.إم" للحصول على أغلبية برلمانية، وهو ما قرب الحزب الذي خلف الحزب الشيوعي أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى منذ عام 1989 .

وتملك الأحزاب الثلاثة معا 108 مقاعد في البرلمان المكون من 200 مقعد في الجمهورية التشيكية.

غير أن بعض المشرعين يعتزمون الامتناع عن التصويت، كأحد أشكال الاحتجاج ضد التحالف بين حزب "أنو" وحزب "كيه.إس.سي.إم".

وأشاد رئيس التشيك، ميلوس زيمان بالحكومة أمام البرلمان أمس الأربعاء، قائلا إن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.

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