إجتماع قيادات من حرس السواحل مع قائد بحرى إيطالي

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد آمر حرس السواحل العميد عبدالله تومية مع قائد الحرس المائي الإيطالي البحري الجنرال مونتي اجتماعاً لمناشقة جملة من الأمور.

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية ، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بحضور وقيادات من حرس السواحل، حيث اتفق المجتمعون على المباشرة بصيانة الزوارق المعارة من قبل فريق فني وصل إلى قاعدة طرابلس البحرية وفقاً للجدوال المعده لذلك الغرض، إلى جانب بناء ورشة صيانه متكملة في قاعدة طرابلس البحرية.

كما تم الإتفاق على تدريب 28 ضابطاً وضابط صف وجندي لغرض استلام زورقين، تم الإتفاق على تسليمها خلال شهر أكتوبر القادم،إضافة إلى تدريب 40 فرداً كطاقم تشغلية، وتسليم 10 قوارب ق مطاطيه في ذات الشهر.

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