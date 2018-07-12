حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الخميس 12 يوليو 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة في بعض المناطق واعتدالها في مناطق آخرى فيما تشهد مناطق الشمال الشرقي ارتفاعا بدرجات الحرارة.

وفيما يلي حالة الطقس في مختلف مناطق البلاد وفقا للتقرير:

مناطق الشمال الغربي

ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على اغلب هذه المناطق بحيث تتراوح مابين 33 الي 39 درجة مع سماء صافية ورياح شرقية الي شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة.

مناطق الخليج

اعتدال في درجات الحرارة على هذه المناطق بحيث تتراوح مابين 31 الي 34 درجة مع سماء صافية الي ظهور بعض السحب ورياح شمالية خفيفة الي معتدلة السرعة.

مناطق الشمال الشرقي

اعتدال في درجات الحرارة خاصة على مدن الجبل الاخضر بحيث تتراوح مابين 27 الي 34 درجة مع سماء صافية الي ظهور بعض السحب ورياح شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة.

مناطق الوسط والجنوب

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على اغلب هذه المناطق مقارنة بالايام الماضية وتميل الي الارتفاع على مناطق الجنوب الشرقي بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 36 الي 41 درجة مع سماء صافية ورياح خفيفة الي معتدلة السرعة.

حالة البحر

البحر على الساحل الغربي سيكون هادي ارتفاع الموج لايتجاوز 0.50 متر وسيكون البحر على ساحل الخليج والساحل الشرقي خفيف الموج الي قليل الاضطراب في فترة مابعد الظهر ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 الي 1.50 متر درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين 22 الي 25 درجة مئوية والرؤية جيدة. والله اعلم #طقس_ليبيا

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