ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 12 يوليو 2018 الساعة 12:05 ظهرا القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.330 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.426 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 8.403 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.291 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.279 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.252 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.343 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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