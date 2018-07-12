نجوم إنجلترا عقب السقوط أمام كرواتيا بين ضياع الحلم والشعور بالفخر

أجهشت مجموعة من جماهير إنجلترا بالبكاء، بينما تطلعت أخرى للمستقبل بثقة بعدما أنهت كرواتيا آمالها ببلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما، أمس الأربعاء، حين تغلبت على الأسود الثلاثة بنتيجة (1-2)، بالمونديال المقامة في روسيا للمرة الأولى في تاريخها.

وإذا كان المنتخب الإنجليزي قد فاز على كرواتيا لبلغ النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وفي ظهوره الوحيد في النهائي في 1966 في لندن عندما فازت على ألمانيا الغربية وهو إنجاز تعتقد مجموعة كبيرة من الجماهير أنها لن تراه مرة أخرى.

ورغم تقدم الأسود الثلاثة مبكرا أمس الأربعاء فإنهم عانوا من فشل معتاد في كأس العالم إذ أدركت كرواتيا التعادل قبل أن تنتصر في الوقت الإضافي بهدف ثمين من أقدام ماريو ماندجوكيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عقب تمرير رائعة من إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان.

وفيما يلي نستعرض ماذا قال نجوم إنجلترا عقب السقوط أمام كرواتيا؟

ساوثجيت يواسي نفسه

البداية مع جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، الذي قال إن فريقه بحاجة للشعور بالمعاناة، بعد هزيمته أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم، وفهم الفرصة التي فرط فيها، قبل البحث عن إيجابيات في مسيرته الهائلة.

وبدأت إنجلترا بشكل جيد في محاولة بلوغ النهائي، لكنها تراجعت في الشوط الثاني قبل أن تخسر (1-2) في الوقت الإضافي باستاد لوجنيكي، وبالنظر إلى أنها لم تكن مرشحة للقب عندما وصلت إلى روسيا، طُلب من المدرب ساوثجيت الحديث عن الإيجابيات في المسيرة التي بدت أنها أصلحت العلاقة السيئة بين الجماهير الإنجليزية ومنتخبها الوطني.

وأبلغ ساوثجيت الصحفيين: "أعتقد أنه ربما يحين ذلك بعد عدة أيام، لكن في الوقت الحالي نشعر بالألم من هذه الهزيمة، هل توقعنا أن نكون في هذا الموقف؟ واقعيا لا أعتقد أن أيا منا فكر في ذلك.. لكن عندما تصل إلى هذا الحد وتلعب بشكل جيد كما فعلنا، تريد استغلال هذه الفرص في حياتك".

وأضاف مدرب إنجلترا: "سنأخذ بعض الوقت للتفكير في الإيجابيات، من الصعب في الوقت الحالي الحديث عنها في هذا السباق.. ما زال الوقت مبكرا لأنني أعتقد أن علينا أن نشعر بالمعاناة من هذه النتيجة أولا".

وبعد خروج العديد من القوى التقليدية من البطولة وسهولة طريق إنجلترا في القرعة، بلغت الدور قبل النهائي في بطولة كبيرة للمرة الأولى منذ بطولة أوروبا 1996، عندما كان ساوثجيت ضمن لاعبي الفريق.

ولم يسبق لإنجلترا، بلوغ الدور قبل النهائي لكأس العالم سوى في 1966، عندما نالت اللقب على أرضها وفي 1990، ولذا أشار ساوثجيت إلى أنه يحاول التوازن بين شعوره بالفخر بفريقه الشاب، وتذكر الفرص النادرة.

وأضاف ساوثجيت: "كانت فرصة رائعة لنا ولا نضمن تكرار هذه الفرص مرة أخرى.. لكننا نريد أن نكون الفريق الذي يصل إلى دور الثمانية والدور قبل النهائي والنهائي. هذا ما سعينا خلفه منذ فترة طويلة وأثبتنا أنه يمكن حدوث ذلك".

وأردف مدرب إنجلترا: "أثبتنا لأنفسنا إمكانية حدوث ذلك وأثبتنا لبلادنا أيضا. الآن هناك درجة جديدة من التوقعات. العديد من اللاعبين في هذه المجموعة أصبحوا ناضجين وأنا فخور بهم".

وأشار ساوثجيت إلى أن خوض المباريات الكبيرة بانتظام، لعب دورا في تطوير لاعبيه، وأن التراجع في الشوط الثاني كان بسبب الافتقار للخبرة، وواصل قائلا: "عندما تصل إلى هذه المرحلة في البطولة، فإن الفارق يكون بسيطا، المنافس استفاد من فرصتين حصل عليهما ولم نستطع الرد".

ماجواير يشعر بالفخر رغم ضياع الحلم

بينما أكد هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، أنه يشعر بالفخر، رغم هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، وقال ماجواير، في تصريحات للصحفيين بالمنطقة المختلطة عقب المباراة: "فخور جدا بمنتخب بلادي، أتشرف بتمثيل الفريق، والمشاركة في بطولة كأس العالم، والوصول إلى المربع الذهبي".

وتابع ماجواير: "الفريق ظهر بشكل جيد، سعيد جدا بمستوانا خلال البطولة، كنا نسعى لتسجيل الهدف الثاني، ولكن لم تسنح لنا عدة فرص للتسجيل، وهذا الفريق لا يزال صغيرًا، أمامنا مشوار طويل برفقة منتخب الأسود الثلاثة، سنحقق بطولة كبرى من أجل الجماهير".

وأتم لاعب ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي: "لاعبو كرواتيا لعبوا بشكل جيد في الشوط الثاني، فشلنا في الوصول للمرمى في مرات عديدة، ولكننا حاولنا بشتى الطرق".

كاهيل يتنبأ بمستقبل باهر

من جانبه أعرب جاري كاهيل، نجم إنجلترا، عن حزنه عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، وقال كاهيل، في تصريحات للصحفيين بالمنطقة المختلطة عقب المباراة: "هؤلاء الشباب ما زالوا صغارا وسيقدمون شيئًا للمنتخب فيما بعد".

وأضاف نجم المنتخب الإنجليزي: "كنا نتمنى الذهاب للمباراة النهائية ولكن لم يحالفنا الحظ، والوصول لنصف النهائي أمر يدعو للتمسك بالأمل، ويجب أن نثق في منتخب بلادنا".

وأردف جاري كاهيل: "أعتقد أننا جعلنا الناس يشعرون بالفخر بعد الأداء الذي ظهرنا به خلال البطولة، انظروا إلى الفريق، لديه المستقبل وسيجلب العديد من البطولات في السنوات المقبلة".

وعن غيابه عن المباراة، قال: "لقد لعبت العديد من المباريات والبطولات، ولكننا الآن فريق واحد، وتحدثت مع المدير الفني كثيرًا حول المباريات، وأي فرصة تسنح لي للمشاركة سأكون موجودا".



داير: ما فعلناه يستحق التشجيع

بينما أعرب إيريك داير، لاعب نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي، عن حزنه عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، وقال داير، في تصريحات للصحفيين بالمنطقة المختلطة عقب المباراة: "كنا نريد العودة للمباراة، بعدما سجل الخصم، هدف التعادل".

وأضاف داير: "كرواتيا لعبت بشكل جيد، ولكننا أهدرنا العديد من الفرص، وخاصة في الشوط الثاني من عمر اللقاء، وسنرى الإيجابيات والسلبيات في هذه البطولة، المستقبل الواعد أمام كتيبة إنجلترا، التي لا تزال صغيرة، أتوقع أننا سنحقق أمورًا عظيمة في السنوات المقبلة".

ونوه لاعب نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي: "لقد أعطينا البلاد، شيئًا للاستمتاع به، ما فعلناه يستحق التشجيع، ومن الصعب القول بأن البطولة لن تعود إلى إنجلترا مرة أخرى، ولكني أشعر أننا سنعود بها مرة أخرى للبلاد".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا، نظيره البلجيكي، السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم.

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