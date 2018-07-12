قوات سوريا الديمقراطية تسلم مناطق في الحسكة للقوات الحكومية

أفادت صحيفة "الوطن" الحكومية السورية اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدأت تنفيذ بنود ما سمته "اتفاقها مع الدولة السورية" في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وذكرت أن قسد سلَمت "عناصر من الجيش السوري حي النشوة الواقع في مدينة الحسكة، وبدأت الأخيرة بنصب حواجز على أطراف الحي، يتبعون لفرع الأمن العسكري".

ونقلت عن المصادر، أن "تسليم الحي يأتي في سياق تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين قسد والدولة السورية في المدينة، والذي يقضي بإزالة أعلام وشعارات الأحزاب الكردية من شوارع المدينة بغية التعاون العسكري بين الطرفين".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قسد عرضت خلال اللقاءات التي جمعتها مؤخراً مع ممثلين عن الدولة السورية تسليم الشريط الحدودي مع تركيا إلى الحكومة".

وكانت الصحيفة أفادت مؤخرا بأن الجانبين الحكومي والكردي توصلا إلى اتفاق ينص على تولي الحكومة إدارة المنشآت النفطية في الحسكة وبيع نفطها حتى "تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة السورية".

وقد نفى القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم صحة هذه الأنباء، وأكد، أنه "لم تكن هناك من الأساس مفاوضات بيننا وبين النظام حتى نتوصل لأي اتفاق بشأن أي شيء معه، لا النفط ولا غيره".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا