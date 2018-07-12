كوريا الجنوبية: القوات الأمريكية لدينا ستبقى حتى بعد نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم إن القوات الأمريكية في بلاده، "ستبقى حتى بعد نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف مون في مقابلة مع صحيفة ستريتس تايمز في سنغافورة، التي يزورها حاليا، إن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظان على موقف حازم بشأن دور وأهمية القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

وأشار إلى أن التعليق المؤقت للتدريبات العسكرية مع واشنطن "كان يهدف إلى تهيئة بيئة لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية التي وافقت على نزع السلاح النووي بشكل كامل"، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وتابع: "في الوقت الراهن ، يحدث تحول غير مسبوق عالمياً في شبه الجزيرة الكورية"، موضحا أن "مسار التاريخ بدأ يتحول من الحرب إلى السلام، ومن المهم بشكل خاص أن تتخذ الكوريتان والولايات المتحدة معاً الخطوة الأولى".

وأكد أن الولايات المتحدة رغم ذلك لا تخطط لخفض أو إنهاء وجودها العسكري فى كوريا الجنوبية.

وقال مون إن بلاده ستواصل السعي لإنهاء الحرب الكورية رسميا قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن هذا "يتطلب جهودا مخلصة من الجانبين لتنفيذ ما اتفقا عليه".

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