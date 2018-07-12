ترامب: أمريكا ستفي بالتزاماتها لحلف الناتو.. ولقائي مع بوتين ربما يكون الأسهل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يكن احترامًا لألمانيا، وإن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها كعضو في حلف الناتو.

وأضاف أن الحلفاء وافقوا على زيادة حصتهم في الإنفاق علي الدفاع وهو بمثابة نصر له.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني لقمة حلف الناتو، التي تعقد وسط توترات في العلاقة بين أمريكا وحلفائها، وخلافات حول الإنفاق الدفاعي.

وقال إنه سيناقش الاضطرابات في أوكرانيا مع بوتين.

ورأي أنه أرسي علاقات جيدة مع كوريا الشمالية.

وأكد أن حلف الناتو أقوي من أي دولة بمفردها.

وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث بسبب موجات الهجرة، وأنه لا يمانع وجود تظاهرات ضده في بريطانيا خلال زيارته المرتقبة.

وقال إن لقاءه مع بوتين ربما يكون الأسهل له في لقاءاته التي عقدها مع القادة الأوروبيين. وأضاف أنه التقي بوتين قبلاً وهو ليس عدوًا وليس صديقًا وإنما هو منافس.

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