5 وصفات من الزنجبيل لتفتيح البشرة في 30 دقيقة

الزنجبيل له سمعة معروفة من سنوات كثيرة، لأنه علاج لكثير من الأمراض، بدءًا من اضطراب المعدة إلى أعراض البرد والإنفلونزا، ومن السهل دمجه مع أي بهارات أو أعشاب لتحسين مذاق الطعام، وإذا أضفت إليه ملعقة شاي ونعناعا أخضر تجدينه علاجا للكحة والغثيان، وإذا اعتبرت نفسك شيفا في مطعم كبير وأضفت إلى وجبتك المفضلة رشة من الزنجبيل فسوف تستمتعين بمذاق رائع، فالزنجبيل له الكثير من الفوائد، من بينها علاجه لكثير من مشكلات البشرة، مثل:

1- علاج ندوب الوجه

يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تقليل ظهور الندوب التى تظهر على البشرة في شكل دوائر ودرجة لونها أفتح من بشرتك، ويمكنك الاستفادة من تلك الميزة من خلال وضع شريحة من الزنجبيل الطازج -وليس المطحون- عليها، وتركها لمدة ساعة، وتكرار هذه الوصفة أكثر من مرتين في اليوم، ومؤكد أنك خلال أسبوعين ستندهشين من النتائج.

2- تجديد وترطيب البشرة

يحتوي الزنجبيل على 40 مادة مضادة للأكسدة وتمنع ضرر الخلايا وتحمي البشرة من الشيخوخة، كما أن الزنجبيل يحسن لون البشرة وملمسها عند وضع ماسك الزنجبيل عليها، وهو مكون من ملعقة زنجبيل مطحون مع ملعقة عسل أبيض مع نصف ملعقة ليمون، اخلطيها معا وضعيها على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد لتلاحظي الفرق.

3- تقليل السيلوليت

الزنجبيل ينشط الدورة الدموية عند فرك الجسم به، وذلك عن طريق خلط الزنجبيل مع الليمون وزيت الزيتون، ثم وضعها على الجسم لمدة 15 دقيقة، وكرري هذه الوصفة مرتين في اليوم على مدار شهرين.

4- علاج ترهلات الوجه

هل تعانين من ترهلات في وجهك؟، إذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة التي تؤثر على مظهرك بالتأكيد، فاستخدمي ماسك الزنجبيل المكون من: ملعقة سكر مع ربع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقتين من الزنجبيل المطحون مع ربع ملعقة من قشر الليمون، اخلطيها معا ودلكي وجهك بالماسك لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

5- تنظيف البشرة

اخلطي ملعقتين من الزنجبيل في كوب ماء، ثم اسكبيه في قوالب الثلج وأدخليه الفريزر، واستعملي القوالب مثل التونر بعد يوم مرهق في الشمس أو في صباح كل يوم، فهو يعطيك نضارة وإحساسا بالانتعاش.

الزنجبيل رائع للغاية وغير مكلف أيضا، لذلك اشترى كمية منه من أقرب عطار إليك وواظبي على استعماله على مدار أشهر قليلة، ومؤكد أنك ستندهشين من النتائج.

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