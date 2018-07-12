طريقة عمل الحرشة المغربية

هل تبحثين عن طبق حلوى تقدمينه لأطفالك اليوم بدلا من الحلويات الجاهزة غالية الثمن وغير المضمونة؟، جربي "الحرشة المغربية"، فهي لذيذة ومذاقها رائع لأنها مكونة من الفانيليا والسكر المطحون ويمكنك إضافة الكثير من النوتيلا أو الشيكولاته الذائبة عليها، أو أى مذاق آخر يحبه أطفالك، فقدميها لهم اليوم ولن تندمي.

للتذكير.. الحرشة المغربية مكونة من كمية كبيرة من الدقيق واللبن والزيت والسمن، أى أنها تزيد الوزن عند الإفراط في تناولها، فإذا كنتِ تتبعين رجيما لا يفضل تناولها.

المكونات:

– كوبا دقيق كبيرا الحجم

– ملعقتا فانيليا

– ملعقة بيكنج باودر

– كوب لبن

– نصف كوب زيت

– نصف كوب زبدة

– ملعقة خميرة كبيرة الحجم

– 3 معالق سكر

طريقة التحضير:

– ضعي الدقيق والملح والبيكنج باودر والفانيليا في إناء متوسط الحجم، واخلطيها معا مع اللبن.

– أضيفي إلى العجينة الزيت والسمنة واستمري فى التقليب.

– قطعي العجينة إلى دوائر صغيرة، ثم اتركي العجينة لمدة نصف الساعة.

– سخني طاسة متوسطة الحجم بعد مرور الوقت على ترك العجينة.

– افردي كل قطعة من العجينة على شكل دائرة، ويمكنك استخدام غطاء برلمان لأخذ شكل الدائرة.

– ضعي قطع العجين على الطاسة الساخنة ويفضل أن تكون غير لاصقة للطعام.

– قلبي دوائر العجين على الجهتين حتى يصبح اللون ذهبيا.

التقديم:

يمكنك رش السكر المطحون عليها أو الشيكولاتة الذائبة والعسل الأبيض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا