الخارجية العراقية توضح سبب توقف منح تأشيرات دخول بلاد الرافدين

كشفت وزارة الخارجية العراقية، عن سبب توقف منح تأشيرات الدخول للزوار الأجانب إلى العراق.

‏وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه: "إن الوزارة أصدرت تعميمًا لجميع بعثاتنا باستئناف إصدار التأشيرات للزوار بعد توقف ليومين لأسباب تتعلق بإجراءات فنية لنظام إلكتروني جديد (النافذة الموحدة) سيتم اعتماده في وقت لاحق لحين استكمال جميع متطلباته الفنية والإدارية".

ونفى محجوب "لما يتم تداوله من تفسيرات وتأويلات من بعض وسائل الاعلام حول إيقاف إصدار التأشيرات للجنسيات الإيرانية أو اللبنانية أو غيرها"، مؤكدا أن "القنصليات العراقية تمنح تأشيرات الدخول بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم".

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