مقيل : أنجزنا 1399 جواز سفر لحجاج بيت الله في فترة وجيزة وسلمناها وأنجزنا 152 لمرضى الأورام خلال هذه الفترة

بنغازي 12 يوليو 2018 (وال) – أعلن سيادة مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية لليبيا العميد مفتاح مقيل الخميس الانتهاء من طباعة جميع جوازات حجاج بيت الله الحرام في المنطقة لهذا العام سواء أكانوا ممن وقع عليهم الاختيار بالقرعة أو لأنهم كبارا في السن بإجمالي بلغ (1399) حاجا وحاجة، لافتا إلى أن الأمر تم في فترة وجيزة للغاية.

وأوضح سيادة العميد مفتاح مقيل أن جميع الجوازات تم تسليمها للأخوة المنسقين وهم ) :الحاج فتحي امحمد الحرنة منسق اجدابيا، والحاج عبدالسلام بوصبع منسق بنغازي، والحاج جمال المهلهل منسق طبرق، والحاج محمد رحيل منسق الجبل الأخضر، والحاج ميلود والصوينعي منسق درنة) وذلك لتسليمها للحجاج الذين تم استخراج جوازات سفرهم كل حسب منطقته.

وقال “أسأل الله العلي القدير لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وذنبا مغفورا”.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد رئيس المصلحة العميد مفتاح مقيل طباعة جوازات عدد من مرضى الأورام والذين بلغ عددهم (152) حالة، معربا عن أمله أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وقال سيادته : “بهذا أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لجميع ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين العاملين بإدارة جوازات المنطقة الشرقية ( بودزيرة( على مجهوداتهم والعمل ليلا ونهارا لطباعة الجوازات وتسليمها في الموعد المحدد للمندوبين، وذلك خوفا من تأخر أي حاج عن موعد تسليم الجوازات للجهات المختصة للحصول علي تأشيرة الحج.

كما تقدم العميد مفتاح مقيل بالشكر لجميع رؤساء الفروع والأقسام الذين قاموا بتصوير حجاج بيت الله الحرام، متقدما بالشكر كذلك لجميع ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين قسم جوازات الصحة علي مجهوداتهم وعلى ما قاموا به من استقبالهم حسن للمواطن ومعاملتهم الحسنة له وتصويرهم وخاصة حالات الأورام.

وأختتم مقيل تصريحه بتوجيه الشكر لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد محمد التميمي، وكذلك لرئيس مكتب إصدار الجواز الإلكتروني بالمصلحة العميد عادل شبش، وذلك على مجهوداتهم التي تم من خلالها توفير الجوازات الخام لفرع المصلحة بالمنطقة الشرقية، موجها الشكر للمقدم جمال فتحي الأصيبعي على مجهوداته وتكبده عناء السفر لطرابلس وإحضاره للخام الخاص بالجوازات لفرع المصلحة.(وال – بنغازي) ا م

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