تعرف على موعد انتظام رونالدو في معسكر يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لصفوف يوفنتوس، إلى معسكر فريق السيدة العجوز، استعدادًا للموسم الجديد 2018-2019.

ووضع «صاروخ ماديرا» حدا لواحدة من أجمل قصص كرة القدم، بعدما قرر الرحيل عن صفوف ريال مدريد لينضم أول أمس الثلاثاء، رسميًا لصفوف يوفنتوس، مقابل 100 مليون يورو، لمدة 4 سنوات، بعدما حطم كل الأرقام القياسية الممكنة وتوج بجميع الألقاب مع الفريق الملكي، وسيتم تقديمه للجماهير الإثنين المقبل.

وحسب شبكة «Sport Mediaset» الإيطالية اليوم الخميس، فإن رونالدو بعد أن يتم تقديمه للجماهير سيعود لاستكمال عطلته الصيفية بعد المشاركة في كأس العالم 2018، المقامة حاليًا في روسيا، على أن يعود للفريق في 30 يوليو الجاري.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن «الدون» سيغيب عن مواجهتي بايرن ميونخ وبنفكيا الوديتين، في بطولة كأس الأبطال الودية المقرر إقامتهما 26 و28 يوليو الجاري، وربما سيواجه رونالدو فريق نجوم الدوري الأمريكي 2 أغسطس، وبعد يومين من المباراة ستكون المباراة المرتقبة ضد فريقه السابق ريال مدريد.

وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 33 عامًا، انضم إلى ريال مدريد قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد في عام 2009 في صفقة قياسية حينها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني، ونجح خلال 9 أعوام أن يصبح الهداف التاريخي لريال مدريد، فبعد أن سجل في موسمه الأول 33 هدفًا، سجل 40 هدفًا على الأقل في 8 مواسم متتالية، وحقق أفضل رقم تهديفي له في موسم 2014- 2015 بتسجيل 61 هدفًا في جميع المسابقات.

وخاض رونالدو آخر مباراة له بقميص ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ليفربول، ليختتم مسيرته مع الفريق الملكي بالتتويج باللقب الأوروبي للمرة الخامسة في مسيرته والرابعة مع الريال، منهيًا مسيرته في قلعة البيرنابيو وفي رصيده 450 هدفًا.

ويغادر رونالدو بعد أن مكن ريال مدريد من تحقيق إنجازات أوروبية بارزة مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن يبقى الأمر الوحيد المر بالنسبة له هو خيبة أمله في الدوري الإسباني الذي توج بلقبه مرتين فقط مقابل 5 مرات لميسي منذ انضمام النجم البرتغالي إلى الريال.

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