بين إسقاط الإنجليز والانتقام من فرنسا.. كرواتيا تحتفل حتى الصباح

أصبحت كرواتيا أصغر دولة من حيث التعداد السكاني (4.1 مليون نسمة)، تبلغ نهائي بطولة كأس العالم، منذ تغلب منتخب أوروجواي على نظيره البرازيلي، في المباراة الختامية لمونديال 1950، وذلك بعد أن انتصر منتخب الناريون على إنجلترا (2/1)، مساء أمس الأربعاء، في موسكو، ليلتقي فرنسا في المباراة النهائية للبطولة، الأحد المقبل.

وكان تعداد أوروجواي 2.2 مليون نسمة، عندما تغلبت على البرازيل، في المباراة الختامية لمونديال 1950، لتتوج بلقبها العالمي الثاني، وكان المنتخب البرازيلي بحاجة فقط إلى التعادل، في هذه المباراة، لكنه خسر أمام الضيوف، على استاد "ماراكانا" العريق، في ريو دي جانيرو.

وأطلق مشجعو كرواتيا، أبواق سياراتهم والألعاب النارية، احتفالا ببلوغ منتخب بلادهم نهائي كأس العالم، وتوقفت كل الأنشطة في البلد الذي يقطنه 4 ملايين شخص، مع اتجاه الناس لمتابعة المباراة على شاشات كبيرة في الساحات والمقاهي.

هتافات مدوية

وفي العاصمة زغرب، احتشد أكثر من 10 آلاف شخص في الميدان الرئيس لمتابعة المباراة رغم الطقس الممطر، ودوت الهتافات بعد كل هدف، ولوح المشجون بأعلام بلدهم ذات اللونين الأبيض والأحمر، وفور انطلاق صافرة النهاية انطلقت الاحتفالات الصاخبة في المدن والبلدات الكرواتية.

وفي مدينة سبليت الساحلية، احتشد المشجعون في الحانات والمقاهي والميادين، وفور انتهاء المباراة انطلقت السيارات والعربات وهي تلوح بالعلم الكرواتي وأخذت أصوات الأبواق تدوي في أرجاء المدينة.

أسقطنا الإنجليز

وعبرت الجماهير الكرواتية عن سعادتها الكبيرة بعد الفوز، وألقت المواقع الإلكترونية الكرواتية الضوء، على التأهل للمباراة النهائية، كأعظم إنجاز في عمر البلاد الكروي، الذي بدأ قبل 27 عامًا.

وجاءت العناوين الرئيسية لبوابتي "24 ساتا"، و"فيسرينشي ليست" الإلكترونيتين: "هل هذا حلم؟ كرواتيا 2 وإنجلترا 1، بكاء، عناق، احتفال.. الإنجليز يعودون إلى بلادهم"، "أسقطنا الإنجليز، كرواتيا في نهائي كأس العالم".

وكتبت بوابة "يوتارنجي ليست": "الكروات يحتفلون عبر العالم! ماريو ماندزوكيتش سجل هدف عمره، وصعد بفريق داليتش إلى أعظم إنجاز في تاريخ كرة القدم الكرواتية"، وسلطت البوابة الإخبارية "اندكس.اتش آر" تركيزها على المدرب، زلاتكو داليتش، حيث قالت: "حقق زلاتكو داليتش معجزة.. في 10 أشهر فقط، قلب فريقًا مفككًا، كان بعيدًا عن التأهل للمونديال، إلى المباراة النهائية".

الانتقام من فرنسا

وتغنى زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، بالشخصية والقوة التي أظهرها لاعبوه، في مواجهة نصف النهائي أمام إنجلترا، وقال داليتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قبل 20 عاما، حضرت أول ثلاث مباريات في المونديال كمشجع، الجميع يتذكر نصف النهائي أمام فرنسا عندما سجل ليليان تورام هدفين، وخسرنا، كان هذا موضوع نقاش في كرواتيا خلال العشرين عامًا الماضية، أتذكر عندما احتفلنا بهدف سوكر".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الكرواتي: "أظهر فريقا فرنسا وكرواتيا جودتهما، نحن لا نسعى للانتقام من فرنسا، هذه هي كرة القدم، ما يتعين علينا القيام به الآن هو التركيز على الاستعداد بأفضل شكل للمباراة المقبلة في البطولة".



وتابع زلاتكو داليتش: "ما فعله لاعبونا اليوم والقوة التي أظهروها والقدرة على التحمل، كانت أمورًا رائعًة، لقد أردت أن أجرى تبديلات لكن لا أحد أراد الخروج، الجميع كان يقول أنا جاهز، لقد لعب البعض بإصابات".

وواصل المدير الفني للمنتخب الكرواتي: "عندما بدأت تحضير اللاعبين الأساسيين للمباراة لم يرغب أحد في الاستسلام، لا أحد أراد أن يقول إني لم أكن مستعدًا للوقت الإضافي، وهذا يدل على شخصية عظيمة، ويجعلني فخورًا".

سر إبطال مفعول الإنجليز

فيما كشف سيمي فرساليكو، لاعب المنتخب الكرواتي، سبب الانتصار على إنجلترا، وقال فرساليكو، خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس "المفهوم العام للإنجليز في الوقت الحالي، أنهم غيروا من طريقتهم في استغلال الكرات الطويلة".

وأضاف لاعب المنتخب الكرواتي: "حين ضغطنا عليهم أثناء المباراة، تبين أنهم لا يستطيعون استغلال الكرات الطويلة، وبالتالي نجحنا في إبطال مفعول قوتهم".

لم يكن بوسعي إلا أن أحلم

بينما أبدى إيفان بيريسيتش، لاعب المنتخب الكرواتي، عن سعادته بتأهل بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم، للمرة الأولى في التاريخ، وقال بيريسيتش، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لم يتوقع أحد أن نصل إلى النهائي في ظل وجود العديد من المنافسين الأقوياء".

واستدرك صاحب هدف التعادل بقوله: "لكننا كنا واثقين في قدرتنا على تخطي هذه الصعاب والصعود للمباراة النهائية التي نتطلع إليها.. آمنا بقدراتنا، وقاتلنا للحفاظ على حظوظنا من أجل الوصول للمباراة النهائية وهو ما حققناه في النهاية".

وتابع إيفان بيريسيتش: "سيطر المنتخب الإنجليزي على مجريات اللعب في الشوط الأول، ولم يكن لنا وجود حقيقي خلال هذه الفترة، لكننا فرضنا سيطرتنا في الشوط الثاني وفي الشوطين الإضافيين واستطعنا تحقيق الفوز".

وأردف لاعب المنتخب الكرواتي: "لقد بدأنا المباراة ببطء، ولكننا أظهرنا شخصيتنا، مثلما حدث في المباراتين الماضيتين، لم نكن معتادين على الراحة في المباريات السابقة".

وواصل بيريسيتش: "قبل 20 عامًا عدت إلى مسقط رأسي، وكنت أرتدي قميص كرواتيا، ولم يكن بوسعي إلا أن أحلم باللعب لبلدي وأحرز هدفا من أهم الأهداف والوصول للنهائي".

كانوا يعتقدون أنهم أصبحوا في النهائي.. ولكن

من جانبه كشف لاعب وسط منتخب كرواتيا، إيفان راكيتيتش، أنه كان يعاني من حمى، في الليلة السابقة على مباراة فريقه التي فاز فيها أمس على إنجلترا، وقال لاعب برشلونة، الذي أكد أنه كان عليه أن يبذل مجهودا كبيرا رغم مرضه "الآن أشعر بالتعب، كنت أعاني في الليلة الماضية من الحمى، حرارتي وصلت إلى 39 درجة، ومكثت اليوم بأكمله في الفراش".

وأشار راكتيتش، الذي لعب أمس 120 دقيقة في المباراة التي فازت فيها كرواتيا، على إنجلترا، إلى حالة النشوة والإفراط في الثقة التي كانت تعيشها وسائل الإعلام الإنجليزية قبل المباراة، وأضاف "كانوا يعتقدون أنهم أصبحوا في النهائي، وهذا كان واضحا من كل الأشياء التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فليستمروا هم في عمل ما يجيدونه، ونحن سنلعب النهائي الأحد المقبل".

وتحدث النجم الكرواتي عن نهائي المونديال الذي تصطدم فيه كرواتيا مع فرنسا، قائلا "ستكون لحظة فريدة في مسيرتنا جميعا، لا نرغب في التوقف، أتمنى من الرب أن يجعل الأحد المقبل، أعظم أيامنا".

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