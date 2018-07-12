منظمة الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن الأوضاع في جنوب سوريا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن الأعمال القتالية الأخيرة في جنوب سوريا، أدت إلى تشريد أكثر من مئتي شخص، داعية إلى حماية المنشآت الصحية وتوفير المساعدات للمحتاجين.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، أن الشركاء في المجال الطبي غير قادرين على الوصول إلى حوالي مئة وستين ألف نازح يلتمسون الحماية الآن في القنيطرة، بما يثير القلق بشأن وضعهم الصحي، مشيرة إلى أن السكان في درعا والقنيطرة بانتظار وصول العاملين في المجال الإنساني لهم لتقديم المساعدات.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى فتح الأبواب أمام سكان جنوب سوريا، والسماح بالوصول إليهم، وتوفير ممر آمن للمصابين.

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