أمريكا تتهم كوريا الشمالية بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة

أظهرت وثيقة، اطلعت عليها، رويترز وقدمتها الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن واشنطن اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بانتهاك عقوبات فرضتها الأمم المتحدة متعلقة بفرض حد أقصى لواردات المواد البترولية المكررة، من خلال إجراء عمليات نقل غير قانونية بين السفن في البحر.

وقالت الولايات المتحدة للجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن "تشير معلوماتنا إلى أن ناقلات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) رست في موانئ هناك 89 مرة على الأقل، لتسليم منتجات بترولية مكررة، على الأرجح حصلت عليها بشكل غير مشروع عبر النقل من سفينة لسفينة في الفترة بين الأول من يناير وحتى 30 مايو 2018".

وفي ديسمبر، وضع مجلس الأمن الدولي سقفًا لصادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية يبلغ 500 ألف برميل سنويًا.

وتأتي اتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بانتهاك العقوبات، فيما تتواصل الدولتان في محاولة للتفاوض على نزع السلاح النووي لبيونجيانج.

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