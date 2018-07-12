الدينار يحافظ على صعوده أمام الدولار في ختام السوق الموازي

ايوان ليبيا – وكالات :

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في ختام التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار اليوم 6.525 دينار ليبي للبيع و 6.505 دينار للشراء, وفقد الدولار الكثير من مكاسبه منذ يوم أمس بعد إعلان إعادة المؤانئ النفطية للرئاسي ورفع حالة القوة القاهرة.

وكان الدولار الأمريكي قد بدء تعاملات السوق الموازي اليوم بسعر منخفض جدا عند 6.400 دينار وحاول استعادة مكاسبه خلال النهار وارتفع إلى 6.600 دينار لكنه سرعان ما تراجع تراجع من جديد مع ختام السوق وبلغ سعر الدولار 6.525 دينار في ختام تعاملات السوق.

ويرى متابعون أن السبب وراء تراجع الدولار بشكل كبير اليوم هو تسليم قيادة الجيش الوطني الليبي للمؤانئ النفطية من جديد لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني ورفع حالة القوة القاهرة عن النفط وبدء التصدير للنفط من جديد، وهو الامر الذي أدى إلى إنخفاض الاسعار، وتؤثر المخاوف والتوقعات على السوق السوداء بشكل كبير ما يؤدي إلى رفع أسعار الصرف.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.

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