وزير الطيران المصري: انفجار القاهرة وقع خارج المطار الدولي

أكد وزير الطيران المدني المصري يونس المصري أن الانفجار الذي حدث بالقرب من مطار القاهرة الدولي وقع في خزانين للوقود خارج محيط المطار.

وكانت وسائل إعلام محلية مصرية عن شهود عيان قد نقلت بسماع دوي انفجار وحريق كبير في محيط مطار القاهرة.

وذكرت وسائل الإعلام ببدء السلطات المصرية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.

وأفادت شهود عيان في القاهرة بأنه تم السيطرة على حريق في أحد مصانع البتروكيماويات قرب مطار القاهرة.

فيما قال التلفزيون المصري أن الدفاع المدني سيطر على الحريق بخزان الوقود والذي يتبع شركة خاصة قرب مطار القاهرة.

ودفعت السلطات المصرية ب٢١سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، التي إضاءة سماء مناطق شرق القاهرة، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا الى المستشفيات.

‏وقال مصدر أمني مسؤول أن الانفجار لم يؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة، ولم يتسبب في إغلاق الملاحة الجوية، نافيا وقوع الانفجار داخل المطار ‫.

وقال مصدر أمني آخر إن انفجارين متتاليين وقعا في مصنع بتروكيمياويات خلف مطار القاهرة وليس داخل أسوار المطار مؤكدا انتظام حركة الهبوط والإقلاع بالمطار.

