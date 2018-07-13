الرموش الصناعية خطر على عينك وزيت الخردل ينقذك

مكياج العين من أكثر الأمور التي نركز عليها كلنا، لأنها تبرز جمالنا وأناقتنا، والرموش واحدة من مقاييس الجمال عند كل بنت، فهي تجذب الانتباه وتضفي جمالا ساحرا على العيون، وبعضنا يلجأ لحلول سريعة للحصول على رموش طويلة، خاصة في السهرات والحفلات، رغم أن هناك بعض الحلول البسيطة من الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تطويل رموشك دون تكاليف أو بذل مجهود.

فالرموش الصناعية تستخدمها الكثيرات منا، ورغم أن استخدامها لفترة طويلة يؤثر سلبيا على عينك لأنها من أكثر المناطق الحساسة، فإن بعضنا لا يعرف مخاطرها، ومنها:

1- الرموش الصناعية تسبب ضعف رموشك الطبيعية، فعند تثبيت الرموش الصناعية بالمادة اللاصقة على الرموش الطبيعية، يؤدي ذلك لتساقطها وضعفها.

2- اللاصق المستخدم في تثبيت الرموش الصناعية يحتوي على مواد كيماوية خطيرة تضر بعينك، خاصة إذا كنت من أصحاب العيون الحساسة، فقد يصيبك بتهيج شديد في الجلد.

3- الرموش الصناعية تسهل وصول البكتيريا والأتربة إلى العين، ولكن الرموش الطبيعية وظيفتها حماية عينك من الغبار والأتربة، لذلك إذا كنت من أصحاب العيون الحساسة ابتعدي عن الرموش الصناعية التي تحول منطقة العين لمكان خصب للبكتيريا التي يمكن أن تهيج العينين وتسبب الالتهابات.

4- الاستخدام المفرط للرموش الصناعية واللاصق الذي يحتوي على مواد كيماوية خطير، يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالثعلبة البقعية وهو مرض فقدان الرموش الطبيعية.

5- الرموش الصناعية التي تدوم فترة طويلة موضة هذا العام، وهي تشبه اكستنشن الشعر، وهنا نجد الخطورة الأكبر، حيث إن الرموش الدائمة توضع بصمغ قوي للغاية لتدوم عدة أشهر، ولكن هذا الأمر يتسبب في انسداد مسام الجلد في الجفن ويسبب فقدان الرموش الطبيعية.

ونظرًا للمشكلات الخطيرة السابقة، أنصحك بالابتعاد عن استخدام الرموش الصناعية، وجربي الوصفات الطبيعية البديلة لتطويل رموشك وتكثيفها بشكل طبيعي، مثل زيت الخروع، كما يمكنك استبدال الرموش الصناعية باستخدام ماسكارا مكثفة للرموش.

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