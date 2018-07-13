وفري فلوسك واعملي حمام الكريم في البيت بـ5 طرق

داخل غرفة كل منا مجموعة من مستحضرات العناية بالشعر، بداية من الشامبو إلى البلسم وحمام الكريم، والزيت أو الكريم لتصفيف الشعر، وعلى حسب نوع كل شعر يمكننا اختيار الشامبو وحمام الكريم المناسب، ولكن بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، يمكنك توفير فلوسك وعمل حمام الكريم في المنزل بأسهل الوصفات الطبيعية، دون تكاليف أو مجهود أو حتى مواد كيماوية تضر بشعرك، ومن هذه الوصفات:

1- حمام كريم زبدة الشيا

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وأخرى من زيت الخروع، ونصف ملعقة من محتوى كبسولات فيتامين E، واخلطي كل هذه المكونات في برطمان، وضعيها على شعرك كحمام كريم، فزيت الزيتون معروف بفوائده وتقويته للشعر، والخروع يساعد في علاج الشعر التالف، ومفيد في حالات تساقط الشعر، فهذه الخلطة طبيعية وتساعد في تقوية شعرك ولمعانه، ولا تكلفك الكثير.

2- حمام كريم الزبادي والعسل

اخلطي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة عسل أبيض وربع كوب زبادي، وضعي هذه المكونات على شعرك واتركيها ربع ساعة على الأقل ثم اغسليه بالشامبو الخاص بك، واتركيه يجف، وستشاهدين نعومة تفاجئك، كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

3- حمام كريم العسل والبيض

يمكنك عمل وصفة من حمام الكريم، مكونة من عسل أبيض مع بياض بيضة، وقطرات من زيت الزيتون، وزيت السمسم، وزيت الورد، اشترِ هذه الزيوت من عطار تثقين به، وضعي هذا الخليط على شعرك لمدة ربع ساعة على الأقل، وكرري الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

4- حمام كريم الكيوي

فاكهة الكيوي معروفة بفوائدها للشعر، فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الزنك والمغنيسيوم والفسفور، فجربي حمام كريم الكيوي، الذي يساعد في منع ظهور الشعر الأبيض مبكرًا وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويمكنك عمل حمام الكريم بهرس ثمرة من الكيوي مع ملعقتين من زيت جوز الهند، ومعلقة زيت روزماري، وضيفي قطرات من أي نوع زيت عطري تحبينه، وضعي الخليط في برطمان ثم استخدميه على شعرك مرة أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

5- حمام كريم الفراولة وزيت الزيتون

استخدمي الفراولة مع زيت الزيتون لعمل حمام كريم طبيعي، ويمكنك عمله بهرس كوب من الفراولة وخلطه مع صفار بيضة وملعقتين من زيت الزيتون، ضعي المكونات في برطمان واستخدمي الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة، وغطيه بمنشفة دافئة واتركيه دقيقتين، ثم اغسلي الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

احرصي على استخدام أي نوع طبيعي من حمام الكريم لشعرك، لتحافظي على صحته ولمعانه، وتناولي كميات كبيرة من المياه، مع الخضار والفاكهة الطازجة للحصول على بشرة نضرة وشعر قوي.



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