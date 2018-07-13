ترامب: الهجرة غيرت نسيج أوروبا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي وعمدة لندن صادق خان، حول قضية الهجرة، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، مشيرا إلى أن الهجرة "غيرت نسيج أوروبا".

وقال ترامب: "أعتقد أن ما حدث لأوروبا هو عار. السماح بوجود الهجرة في أوروبا عار".

وأضاف: "أعتقد أنها غيرت نسيج أوروبا، وإذا لم تتصرفوا بسرعة كبيرة ، فلن يكون الأمر كما كان عليه، ولا أقصد ذلك بطريقة إيجابية."

وتابع: "إن السماح لملايين وملايين الأشخاص بالقدوم إلى أوروبا أمر محزن للغاية، أعتقد أنكم تفقدون ثقافتكم".

أما عن صادق خان، قال ترامب: "لديكم عمدة قام بعمل رهيب … انظروا إلى الإرهاب الذي يحدث".

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