محرز: ماجوير يستحق اللعب في أعلى المستويات

قال النجم الجزائري رياض محرز المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي إن زميله السابق في فريق ليستر سيتي المدافع هاري ماجوير يستحق اللعب في مستويات أعلى من تلك التي يلعب فيها بصفوف الثعالب، وذلك حسبما نقل موقع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقدم ماجوير مستويات لافتة للنظر مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قبل أن يتألق في مونديال روسيا بالوصول إلى نصف النهائي رفقة منتخب إنجلترا.

وتعاقد ليستر سيتي مع ماجوير البالغ من العمر 25 عامًا من صفوف هال سيتي العام الماضي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، وبات من أهم لاعبي ليستر سيتي بعد تألقه اللافت للنظر في كأس العالم، وسبق أن أعرب نادي مانشستر سيتي عن إعجابه بإمكانيات اللاعب، إلا أن السيتي لم يفكر حينها في ضم المدافع الإنجليزي.

وانتقل الأسبوع الماضي رياض محرز إلى مانشستر سيتي مقابل صفقة قياسية في الدوري الإنجليزي بلغت 60 مليون جنيه إسترليني، ويرى اللاعب الجزائري أن ماجوير سينتقل إلى فريق أكبر في المستقبل.

وعن هذا الأمر قال محرز: "أؤمن دائما بأن هاري ماجوير لاعب جيد جدًا، وأظهر ذلك منذ اليوم الأول الذي انضم فيه إلى ليستر سيتي، ولن أشعر بالمفاجأة إذا انضم إلى فريق أكبر بعد كأس العالم، خاصة أنه يستحق اللعب في مستويات أعلى، ولكنه يوجد في ناد جيد هو ليستر سيتي وبالتالي سيعود القرار إليه وسنرى ما سيحدث".

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي الذي يضم كتيبة من النجوم، ومع ذلك أعرب النجم الجزائري عن سعادته بالتنافس على حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق خاصة وأنه سبق وأن أظهر قدراته في الدوري الإنجليزي.

وفي هذا السياق قال محرز "أنا على ثقة بقدرتي في مساعدة الفريق وترك بصمة، وأظهرت في السنوات الثلاث الماضية في الدوري الإنجليزي أنني أستحق اللعب في أعلى المستويات، وأنا سعيد بوجودي هنا وعلي أن أظهر ذلك".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا