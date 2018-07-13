دي بروين لا يتفهم انتقادات سترلينج

أعرب النجم البلجيكي كيفين دي بروين عن رغبته في أن يلقى زميله في مانشستر سيتي رحيم سترلينج المعاملة اللائقة على المستويات التي قدمها مع منتخب إنجلترا في مونديال روسيا الجاري، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ومن المنتظر أن يواجه دي بروين مع منتخب بلجيكا نظيره سترلينج مع منتخب إنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غدًا الثلاثاء، وذلك في المواجهة الثانية بين المنتخبين في تلك البطولة، حيث فازت بلجيكا بهدف نظيف في دور المجموعات في مباراة لم يشارك بها أي من الثنائي.

وفي هذا الصدد قال دي بروين: "لا أفهم لماذا يحرص البعض على انتقاد لاعبي منتخب بلدهم، ففي النهاية كل لاعب يقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز، وأرى أن سترلينج قدم مستوى جيدا في المباريات التي شاهدتها، ولكن عندما لا تسجل الأهداف تصبح لاعب سيئا، على الرغم من أن كرة القدم لا تتعلق بتسجيل الأهداف".

وأضاف دي بروين: "آمل في أن تمنحه وسائل الإعلام الحب الذي يستحقه، كونه لاعبا يقدم كل ما لديه من أجل منتخب إنجلترا حتى في وجود الانتقادات، أعتقد أن سترلينج لاعب رائع، فمنذ أن وصلت إلى مانشستر سيتي، وصل هو الآخر في نفس العام وقدمنا معًا مستويات مميزة، أرى أنه لاعب هام بالنظر إلى ما يقدمه للسيتي وآمل في أن يواصل على نفس المستوى لمدة طويلة".

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