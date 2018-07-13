رسميًا.. كونتي يرحل عن تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي رسميًا عن رحيل مدرب الفريق الإيطالي أنطونيو كونتي وذلك بعد أقل من شهرين من قيادته الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد، لتنهي إدارة البلوز بالتالي التكهنات التي دارت حول مستقبل كونتي مع الفريق في الشهور الأخيرة.

ودخل كونتي في مشاكل عديدة مع إدارة البلوز بسبب ضغف الصفقات التي أبرمها الموسم الماضي، والتي أدت إلى إنهاءه الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الخامس، بعد عام واحد من التتويج باللقب، وبالتالي الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال تشيلسي في بيان رسمي "إنفصل نادي تشيلسي عن أنطونيو كونتي، والذي تمكن الفريق في ولايته من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ النادي وكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة، كما حقق معه الفريق رقم قياسي بالفوز في 30 مباراة من أصل 38 مباراة في الدوري إلى جانب تحقيق 13 انتصار متتالي، نتمنى لكونتي كل النجاح في مسيرته المستقبلية".

يذكر أن مدرب نابولي ماوريزيو ساري يعد من أبرز المرشحين لتولى تدريب تشيلسي خلفًا لكونتي، حيث يستهل تشيلسي مشوراه في الدوري الإنجليزي بعد أقل من 4 أسابيع.

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