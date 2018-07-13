فنلندا تعيد العمل بالضوابط الحدودية قبل قمة بوتين وترامب

قالت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، إنها ستعيد العمل بالضوابط الحدودية المفروضة على المسافرين من دول منطقة شينجن لمدة أربعة أيام خلال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة هلسنكي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "الهدف من ذلك هو ضمان أن يستوفي الأجانب الذين يسافرون من وإلى فنلندا شروط الدخول والبقاء في البلاد وفقا للقانون، ورصد أي أشخاص قد يشكلون خطرا".

وسيجتمع ترامب وبوتين في هلسنكي يوم الإثنين الموافق 16 يوليو، ومن المقرر خروج عدة احتجاجات خلال زيارتهما للمدينة، وسينظم أكبر احتجاج من أجل البيئة والسلام وحقوق الإنسان والديمقراطية يوم الأحد وهو اليوم المتوقع لوصول ترامب.

وقالت الوزارة "الضوابط الحدودية الداخلية، ستطبق على المسافرين بما يتفق مع تقييم التهديدات الذي ستحدده الأجهزة الأمنية بشكل مشترك".

وكان هذا التحرك متوقعا، وستبدأ عمليات الفحص ظهر الجمعة.

وتسمح الدول الست والعشرين الموقعة على اتفاق شينجن بالسفر بحرية عبر أراضيها دون فحص الهوية.

وكانت آخر مرة أعادت فيها فنلندا العمل بالضوابط الحدودية للمسافرين من دول شينجن عام 2008 من أجل اجتماع لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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