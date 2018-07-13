رئيس الأحرار عن مظاهرات إيران: تشرب من كأس الفوضى الذى أذاقته لسوريا ولبنان واليمن

قال الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، إن المظاهرات والاضطرابات، التي اندلعت في شوارع مدينة برازجان بمحافظة بو شهر (جنوب إيران) الواقعة على الخليج العربي وهتاف البعض "الموت للديكتاتور" بسبب المطالبة بتأمين المياه الصالحة للشرب، أمر طبيعي بسبب سوء الأوضاع.

وأوضح نجيب في بيان صادر عنه اليوم "الجمعة"، أن إيران تشرب حاليًا من نفس كأس الفوضى التي أذاقته لسوريا واليمن والعراق ولبنان.

كانت مدينة برازجان، بمحافظة بوشهر، جنوب إيران، شهدت العديد من الاحتجاجات للمطالبة بتأمين المياه الصالحة للشرب، وخرج المئات إلى شوارع المدينة وهم يهتفون بشعار "الموت للديكتاتور".

الجدير بالذكر أن الاحتجاجات ضد شح مياه الشرب، انطلقت الأسبوع الماضي من إقليم الأهواز ومن مدينة المحمرة، حيث أطلق ناشطون على تلك المظاهرات التي قمعت بعنف دموي من قبل قوات الأمن الإيرانية "انتفاضة العطش".

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